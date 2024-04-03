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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны Франции позвонил Шойгу и осудил теракт в «Крокусе»

Шойгу созвонился с французским министром обороны впервые с октября 2022 года
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Военная операция на Украине
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
В последний раз министры созванивались в октябре 2022 года — темой обсуждения стали данные о потенциальной провокацией с «грязной бомбой». Нынешний их разговор произошел на фоне заявлений Франции о возможном вводе войск на Украину
Себастьян Лекорню
Себастьян Лекорню (Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню впервые с октября 2022 года, передает Le Monde со ссылкой на сообщение французского министерства.

В ходе разговора Лекорню осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и заявил, что у Франции нет данных, которые могли бы установить связь между терактом и Украиной.

Он также заявил о решительной готовности Франции и дальше поддерживать Украину, «чтобы принести мир и безопасность на европейский континент».

Российское Минобороны о разговоре министров пока не сообщало.

Последний раз Шойгу и Лекорню говорили 23 октября 2022 года. Как сообщало российское Минобороны, тогда стороны в том числе обсудили ситуацию на Украине, «которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации». Кроме этого, Шойгу довел до французского министра свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Власти Украины неоднократно опровергали возможность применения такой бомбы. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба называл утверждения Москвы абсурдными и опасными.

WSJ узнала, что Макрон обещал не обращаться к НАТО при ударе по французам
Политика
Фото:Pierre Suu / Getty Images

Разговор министров состоялся на фоне участившихся заявлений со стороны французских властей о возможном вводе войск на территорию Украины. Президент Франции Эмманюэль Макрон 27 февраля впервые не стал исключать такую возможность. Позже он говорил, что Париж «никогда» не возьмет на себя инициативу в конфликте, однако для мира на Украине нужно быть сильными.

Лекорню позднее пояснил, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.

Заявление французского президента раскритиковали как в России, так и на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что у НАТО нет планов посылать войска на Украину, а альянс не является стороной конфликта, как и его союзники. При этом The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Макрон рассказал союзникам, что в случае атаки России по французским военным в зоне проведения военной операции на Украине не будет необходимости в обращении к НАТО или США.

В Кремле заявили, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт с Россией. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее сегодня сообщила, что французские военные в составе порядка 1,5 тыс. человек могут быть в апреле приведены в боевую готовность для переброски на Украину.

Министр обороны Франции позвонил Шойгу и осудил теракт в «Крокусе»
Министр обороны Франции позвонил Шойгу и осудил теракт в «Крокусе»

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Шойгу Эмманюэль Макрон Крокус Сити Холл теракт Военная операция на Украине Франция
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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