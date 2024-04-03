Министр обороны Франции позвонил Шойгу и осудил теракт в «Крокусе»

В последний раз министры созванивались в октябре 2022 года — темой обсуждения стали данные о потенциальной провокацией с «грязной бомбой». Нынешний их разговор произошел на фоне заявлений Франции о возможном вводе войск на Украину

Себастьян Лекорню (Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню впервые с октября 2022 года, передает Le Monde со ссылкой на сообщение французского министерства.

В ходе разговора Лекорню осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и заявил, что у Франции нет данных, которые могли бы установить связь между терактом и Украиной.

Он также заявил о решительной готовности Франции и дальше поддерживать Украину, «чтобы принести мир и безопасность на европейский континент».

Российское Минобороны о разговоре министров пока не сообщало.

Последний раз Шойгу и Лекорню говорили 23 октября 2022 года. Как сообщало российское Минобороны, тогда стороны в том числе обсудили ситуацию на Украине, «которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации». Кроме этого, Шойгу довел до французского министра свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Власти Украины неоднократно опровергали возможность применения такой бомбы. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба называл утверждения Москвы абсурдными и опасными.

Разговор министров состоялся на фоне участившихся заявлений со стороны французских властей о возможном вводе войск на территорию Украины. Президент Франции Эмманюэль Макрон 27 февраля впервые не стал исключать такую возможность. Позже он говорил, что Париж «никогда» не возьмет на себя инициативу в конфликте, однако для мира на Украине нужно быть сильными.

Лекорню позднее пояснил, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.

Заявление французского президента раскритиковали как в России, так и на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что у НАТО нет планов посылать войска на Украину, а альянс не является стороной конфликта, как и его союзники. При этом The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Макрон рассказал союзникам, что в случае атаки России по французским военным в зоне проведения военной операции на Украине не будет необходимости в обращении к НАТО или США.

В Кремле заявили, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт с Россией. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее сегодня сообщила, что французские военные в составе порядка 1,5 тыс. человек могут быть в апреле приведены в боевую готовность для переброски на Украину.