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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле не увидели готовности Украины к диалогу с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

За два года боевых действий сложились новые реалии, от которых нельзя абстрагироваться, они могли бы стать базисом для переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отвечал на вопрос о том, возможно ли России и Украине вернуться к стамбульскому договору, который стороны согласовывали весной 2022 года.

«Это возможно только в форме диалога, готовность вчера была подтверждена», — сказал Песков, напомнив о запрете президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Владимиром Путиным.

«Вы хотите сейчас обсуждать детали абсолютно теоретических переговорах. Пока есть запрет президента Украины вести переговоры. Здесь вопросы о потенциальных деталях сейчас вряд ли уместны», — также сказал он, передает корреспондент РБК.

11 апреля президент Владимир Путин согласился с предложением белорусского коллеги Александра Лукашенко вернуться к согласованному в Стамбуле договору с Украиной.

«Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — сказал на встрече с Путиным президент Белоруссии.

«Да, и с ним работать», — ответил Путин.

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Дмитрий Песков переговоры Украина Россия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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