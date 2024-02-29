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Военная операция на Украине ,  
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Мединский назвал условие участия в переговорах с Украиной

Мединский: если будет поручение, готовы поехать на переговоры с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российская делегация готова поехать в Турцию на переговоры с украинской стороной, если будет соответствующее поручение, заявил помощник президента России Владимир Мединский телеграм-каналу Shot. В 2022 году он возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле.

«Дадут поручение — поедем», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности вновь сесть за стол переговоров по поводу конфликта на Украине.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов вновь предоставить площадку для российско-украинских мирных переговоров. Он отметил, что турецкая сторона принципиально поддерживает мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, но для решения конфликта необходимо участие обеих сторон.

Переговоры между Россией и Украиной начались вскоре после военной операции в феврале 2022 года. Уже в марте стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько — по видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле.

Тогда Мединский сказал, что стороны достигли прогресса, а Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. Однако в мае обе стороны заявили, что переговоры заморожены.

Президент России Владимир Путин рассказал, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

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Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинская сторона была готова подписать соглашение, но экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил этого не делать. Арахамия в 2022 году возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.

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Теги
Владимир Мединский мирные переговоры Украина Турция Россия
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