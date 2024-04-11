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Военная операция на Украине ,  
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Путин согласился с предложением Лукашенко по договору с Украиной

Путин согласился с предложением Лукашенко по стамбульскому договору с Киевом
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Белоруссии отметил, что в Стамбуле стороны пришли к «серьезным подвижкам». «Достать тот документ <...> и двигаться по нему», — предложил Лукашенко. «Да, и с ним работать», — согласился Путин

Президент Владимир Путин согласился с предложением белорусского коллеги Александра Лукашенко вернуться к согласованному в Стамбуле договору с Украиной. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Лукашенко на встрече заявил, что его «чутье никогда не обманывало» и что инициативы Путина по поводу урегулирования конфликта «найдут отклик на Украине». «Найдут. У военных найдут, как ни странно. Я готов с вами вместе встать плечом к плечу и работать в этом направлении», — сказал белорусский президент.

Он отметил, что в ходе переговоров в Стамбуле стороны пришли к «серьезным подвижкам»: по его словам, «и россияне «подвинулись», и украинцы». Однако потом «приехали, одернули: давай, воюй до последнего украинца», отметил Лукашенко.

«Достать тот документ, который Вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — предложил глава Белоруссии. «Да, и с ним работать», — согласился Путин.

Лукашенко считает, что это разумно, поскольку в этом документе «приемлемая позиция и для Украины», и та согласилась с ней. «Они же согласились. Конечно», — добавил Путин.

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Александр Лукашенко

После начала боевых действий на Украине российская и украинская делегации провели несколько раундов переговоров, в том числе в Стамбуле. Глава российских переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский говорил, что стороны достигли прогресса. Киев в том числе предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, рассказывал он. Однако в мае 2022-го переговоры были приостановлены. Позднее Путин заявлял, что Украина парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

Как утверждал потом лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, в 2022 году возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией, в Турции Москва предлагала Киеву прекратить боевые действия, но при условии нейтралитета и невступления в НАТО. По его словам, украинская сторона отказалась в том числе по совету бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Джонсон назвал утверждения о его причастности к срыву переговоров чушью и пропагандой.

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Путин Александр Лукашенко Украина переговоры
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