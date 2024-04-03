Politico назвала «друзей России», выступивших против конфискации активов
Дружественные с Россией страны, в числе которых Китай, Саудовская Аравия и Индонезия, просят Евросоюз не конфисковывать замороженные российские активы на сумму более €200 млрд, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, «друзья России» в частном порядке подталкивают ЕС к продолжению «противодействия давлению со стороны США и Великобритании» относительно замороженных российских активов. «Эти страны очень скептически относятся к этой идее», — сообщил один из собеседников Politico, отметив, что переговоры носят очень деликатный характер.
Источники пояснили, что конфискация активов России, по мнению дружественных с ней стран, «создаст прецедент» и эти страны будут опасаться, что их активы могут оказаться следующими.
Как отмечает Politico, несмотря на то что решение о конфискации активов Москвы пока не принято, оно все еще остается «привлекательным вариантом» на фоне необходимости в продолжении финансирования Украины, а также из-за давления Вашингтона и Лондона.
После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $282 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг, сообщал Минфин США. Свыше двух третей из них пришлось на Евросоюз. Министр финансов России Антон Силуанов в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.
Большинство замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank). По итогам 2023 года финансовая группа получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за этот период.
В марте 2024 года в ЕС разработали механизм, согласно которому часть доходов от замороженных на Западе российских активов будут передавать в Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине, а также в Фонд поддержки Украины Ukraine Facility (утвержденная в Евросоюзе четырехлетняя программа помощи на €50 млрд). Решение по этому вопросу пока не приняли.
В начале апреля заместитель главы МИД Великобритании Нусрат Гани сообщил, что страны — члены «Большой семерки» представят новые предложения о способах передачи замороженных российских активов Украине в преддверии запланированного на июнь саммита.
Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной. В Кремле отмечали, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». «У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — предупреждал Силуанов.
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