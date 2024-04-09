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Военная операция на Украине ,  
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Кэмерон заявил о прогрессе в вопросе передачи активов России Украине

Глава МИД Британии Кэмерон заявил о прогрессе по передаче активов России Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
На саммите G7 в июне Лондон и Вашингтон представят идеи по передаче замороженных активов России Украине, заявил глава МИД Британии. Россия считает «воровством» блокировку средств за рубежом
Дэвид Кэмерон и Энтони Блинкен
Дэвид Кэмерон и Энтони Блинкен (Фото: Michael A. McCoy / Reuters)

Лондон и Вашингтон добились прогресса в вопросе передачи замороженных активов России Украине, соответствующие предложения будут представлены на саммите G7 в июне, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляцию вел The Guardian.

«Им [Украине] нужны деньги в виде замороженных российских активов, и мы добиваемся значительного прогресса в том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе. Основа, которую, я думаю, мы сможем развить на саммите Большой семерки», — сказал Кэмерон.

По его словам, союзники Киева знают, «что работает, что ему необходимо и что подходит именно им». «Мы знаем, что, если мы окажем украинцам поддержку, которую они заслуживают, они смогут выиграть эту войну», — заявил глава британского МИДа.

Кэмерон также назвал наиболее важным вопрос о дополнительном финансировании Украины, которое сейчас находится на рассмотрении в конгрессе США. «Я много ожидаю от встреч в конгрессе, которые состоятся сегодня», — сказал он, не уточнив подробностей.

Речь идет о пакете помощи Киеву в размере $60 млрд, который конгресс США не может одобрить с октября 2023 года. Финансирование не согласовывает палата представителей, большинство членов которой — республиканцы. Как писал Bloomberg, в начале своего визита в Вашингтон Кэмерон встретился с бывшим президентом США, республиканцем Дональдом Трампом, чтобы заручиться его поддержкой в этом вопросе.

Politico назвала «друзей России», выступивших против конфискации активов
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Фото:Sean Gallup / Getty Images
После начала военной операции на Украине западные страны заморозили порядка $282 млрд (€260 млрд) активов российского Центробанка в виде денежных средств и ценных бумаг. Министр финансов России Антон Силуанов оценивал их стоимость примерно в $300 млрд. Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear. По итогам 2023 года финансовая группа получила доходы от этих активов в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд). В ЕС был разработан механизм передачи части этих доходов в Европейский фонд мира для дальнейшей оплаты поставок оружия Киеву и в Фонд поддержки Украины, однако решения по этому вопросу не приняли.

Россия осуждает любую западную помощь Украине, а блокировку активов за рубежом считает незаконной. По словам Силуанова, в стране «заморожено не меньше» иностранных средств и любые действия с российскими «получат симметричный ответ».

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина США Великобритания МИД Великобритании Дэвид Кэмерон Энтони Блинкен российские активы
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