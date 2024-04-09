Кэмерон заявил о прогрессе в вопросе передачи активов России Украине
Лондон и Вашингтон добились прогресса в вопросе передачи замороженных активов России Украине, соответствующие предложения будут представлены на саммите G7 в июне, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляцию вел The Guardian.
«Им [Украине] нужны деньги в виде замороженных российских активов, и мы добиваемся значительного прогресса в том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе. Основа, которую, я думаю, мы сможем развить на саммите Большой семерки», — сказал Кэмерон.
По его словам, союзники Киева знают, «что работает, что ему необходимо и что подходит именно им». «Мы знаем, что, если мы окажем украинцам поддержку, которую они заслуживают, они смогут выиграть эту войну», — заявил глава британского МИДа.
Кэмерон также назвал наиболее важным вопрос о дополнительном финансировании Украины, которое сейчас находится на рассмотрении в конгрессе США. «Я много ожидаю от встреч в конгрессе, которые состоятся сегодня», — сказал он, не уточнив подробностей.
Речь идет о пакете помощи Киеву в размере $60 млрд, который конгресс США не может одобрить с октября 2023 года. Финансирование не согласовывает палата представителей, большинство членов которой — республиканцы. Как писал Bloomberg, в начале своего визита в Вашингтон Кэмерон встретился с бывшим президентом США, республиканцем Дональдом Трампом, чтобы заручиться его поддержкой в этом вопросе.
был разработан механизм передачи части этих доходов в Европейский фонд мира для дальнейшей оплаты поставок оружия Киеву и в Фонд поддержки Украины, однако решения по этому вопросу не приняли.
Россия осуждает любую западную помощь Украине, а блокировку активов за рубежом считает незаконной. По словам Силуанова, в стране «заморожено не меньше» иностранных средств и любые действия с российскими «получат симметричный ответ».