Джон Болтон призвал всех потенциальных кандидатов в президенты США «думать в рамках большой стратегии» и указал на угрозы, которые исходят от Китая и России. По его мнению, США и союзникам необходимо расширить НАТО

Джон Болтон (Фото: Ron Sachs / CNP / Global Look Press)

Соединенным Штатам необходимо сделать Организацию Североатлантического договора (НАТО) глобальной, пригласив в нее Японию, Австралию, Израиль и другие страны, чтобы разрушить «ось Россия — Китай», предложил советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон в статье для The Wall Street Journal.

После окончания Холодной войны и распада СССР мир ненадолго погрузился в «иллюзорный отдых», констатировал он, однако теперь вновь стоит перед растущими угрозами. Болтон заявил, что для США такими угрозами являются Россия и Китай, отношения которых сегодня переходят от стадии «согласия» к «оси».

Он призвал всех потенциальных кандидатов в президенты США на выборах 2025 года «думать в рамках большой стратегии», учитывая возможные угрозы со стороны Пекина и Москвы, а также «государств-изгоев, таких как Иран и Северная Корея». В рамках этой стратегии он предложил три «важнейших элемента»:

Вашингтон и его союзники должны немедленно увеличить оборонные бюджеты до уровней эпохи президентства Рональда Рейгана (около 6% ВВП. — РБК), а также усовершенствовать оборонно-промышленную базу, включая тыловые и транспортные ресурсы, системы противоракетной обороны и ядерного сдерживания;

Американские союзы коллективной обороны необходимо совершенствовать и расширять. Для этого в НАТО нужно пригласить Японию, Австралию, Израиль и другие страны, приверженные целям военного блока. Также необходимо усилить присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, укрепив AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США), и создав подобие «азиатского НАТО»;

После победы Украины в конфликте с Россией необходимо стремиться разрушить «ось Россия — Китай». При поражении России «путинский режим падет», в связи с чем США нужно будет заручиться поддержкой новых лидеров нового правительства. «Неконтролируемый распад России может открыть Китаю прямой доступ к Арктике, включая даже Берингов пролив, граничащий к Аляской», — пригрозил Болтон.

Отношения между Россией и США резко ухудшились после начала российской спецоперации на Украине. В Кремле еще до начала военной операции указывали, что отношения находятся в своей низшей точке, а летом описывали отношения с Вашингтоном как «горячую точку противостояния». Однако, отметил замглавы МИДа Сергей Рябков, Россия не собирается «рубить сплеча» и разрывать дипломатические отношения с США.

В США неоднократно подчеркивали, что не стремятся к конфликту с Россией, а также исключали возможность участия в боевых действиях на Украине. Но Джо Байден заявил, что США будут поддерживать Украину, «сколько потребуется».

В октябре 2022 года власти США обнародовали обновленную Стратегию национальной безопасности, где главными угрозами были названы растущая мощь КНР и «имперские амбиции» России. В документе Соединенные Штаты объявлены «мировой державой с глобальными интересами», которая нацелена на укрепление связей с «демократическими союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе». Причем США как сверхдержава нацелены на расширение присутствия в каждом упомянутом регионе. Китай, как говорится в стратегии, — «единственный конкурент с намерением изменить международный порядок», способный это сделать через наращивание «экономической, дипломатической, военной и технологической мощи». Россию Вашингтон расценивает как «непосредственную угрозу свободному миропорядку».

Владимир Путин в марте упрекнул западные страны в попытках создания «глобального НАТО» и сравнил это со строительством оси «Берлин — Рим — Токио», как у фашистской Германии. «Сами западные аналитики, это не мы, они говорят, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана еще в 30-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японии», — отмеиил президент.