Путин заявил о «строительстве» Западом оси как у фашистской Германии

Президент напомнил, что в 2022 году НАТО согласовало новую концепцию развития блока в Тихоокеанском регионе и хочет создавать «глобальное НАТО». Кроме того, Лондон и Токио недавно договорились о развитии отношений в военной сфере

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В 2022 году страны НАТО согласовали новую стратегическую концепцию развития блока в Тихоокеанском регионе и собираются создавать «глобальное НАТО», это говорит о том, что Запад начинает строить новую ось, какую строили фашистская Германия и милитаристская Япония, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

«Сами западные аналитики, это не мы, они говорят, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана еще в 30-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японии», — сказал Путин.

Он также отметил, что в начале 2023 года Великобритания и Япония подписали договор о налаживании контактов и развитии отношений в военной сфере.

Речь идет о соглашении, которое подписали премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Японии Фумио Кисида в середине января. Британский премьер в своем Twitter объяснял, что это соглашение упростит для Японии и Британии размещение войск на территории друг друга.

Этот союз должен быть нацелен на укрепление сотрудничества с США в Тихом океане, а также на противодействие нарастающей угрозе со стороны Китая, писала в ноябре 2022 года Financial Times. В 2020 году Япония подписала аналогичное соглашение с Австралией. Газета отмечала, что Токио заключает такие соглашения на случай военного конфликта с Китаем из-за частично признанного Тайваня.

В конце июня прошлого года страны НАТО утвердили новую стратегическую концепцию на следующие десять лет, до 2032 года. В ней Россия была названа «наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе». Еще одна часть концепции была впервые посвящена Китаю, который, согласно документу, бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Запада, а также стремится подорвать международный порядок. В предыдущей версии концепции от 2010 года Москва рассматривалась в качестве партнера, а Пекин отсутствовал вовсе.

Стратегическая концепция НАТО определяет долгосрочную стратегию альянса. В ней излагаются цели и основополагающие задачи НАТО в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми Североатлантический альянс сталкивается.

Представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь, комментируя новую концепцию альянса, заявил, что НАТО само представляет собой «системный вызов миру и стабильности». В Кремле заявили, что российская сторона никогда не питала иллюзий в отношении НАТО и принятие стратегии сдерживания России подтверждает правильность ее шагов по свертыванию официального диалога с альянсом.