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Доход Сулеймана Керимова снизился в 74 раза
Входящий в двадцатку богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, cенатор Сулейман Керимов в прошлом году заработал в 74 раза меньше, чем в 2017 году. Ранее он декларировал самый высокий доход в Совете Федерации
Сулейман Керимов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В 2018 году представитель Дагестана в верхней палате Сулейман Керимов заработал 37,15 млн руб. Доход его супруги составил 4,15 млн руб.

Также семья Керимовых владеет 1/3 квартиры площадью 53,5 кв. м. Еще одна квартира находится у них в пользовании. Керимов владеет двумя автомобилями — Mercedes-Benz S600 и Mercedes Benz Maybach S600. У его жены есть три автомобиля — два BMW M760Li и еще один Mercedes-Benz S600. 

Помощник сенатора не ответил на звонки и сообщения РБК. 

По результатам 2017 года Керимов задекларировал самый высокий доход среди сенаторов. Тогда он заработал 2,7 млрд руб. Его доходы в 2017 году выросли в 229 раз по сравнению с заработком 2016 года. В декларации сенатора нет и не было зарубежных участков и вилл, во владении которыми его подозревали иностранные правоохранительные органы.

В рейтинге российских миллиардеров Forbes с наибольшими доходами Керимов занимает десятое место с доходом в $490 млн. Все состояние Керимова журнал Forbes в 2018 году оценил в $6,4 млрд, он занял 20-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

В ноябре 2017 года Керимов был задержан в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене. Кроме того, сенатора подозревали в переправке во Францию от €500 млн до €750 млн, в том числе наличными, однако доказательств его причастности к налоговым нарушениям властям найти не удалось, и в июне 2018 года все обвинения с Керимова были сняты. Однако 20 марта французские СМИ сообщили, что ему предъявлены новые обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Сулейман Керимов, Доход, Совет Федерации
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