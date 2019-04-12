Доход Сулеймана Керимова снизился в 74 раза

Входящий в двадцатку богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, cенатор Сулейман Керимов в прошлом году заработал в 74 раза меньше, чем в 2017 году. Ранее он декларировал самый высокий доход в Совете Федерации

Сулейман Керимов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В 2018 году представитель Дагестана в верхней палате Сулейман Керимов заработал 37,15 млн руб. Доход его супруги составил 4,15 млн руб.

Также семья Керимовых владеет 1/3 квартиры площадью 53,5 кв. м. Еще одна квартира находится у них в пользовании. Керимов владеет двумя автомобилями — Mercedes-Benz S600 и Mercedes Benz Maybach S600. У его жены есть три автомобиля — два BMW M760Li и еще один Mercedes-Benz S600.

Помощник сенатора не ответил на звонки и сообщения РБК.

По результатам 2017 года Керимов задекларировал самый высокий доход среди сенаторов. Тогда он заработал 2,7 млрд руб. Его доходы в 2017 году выросли в 229 раз по сравнению с заработком 2016 года. В декларации сенатора нет и не было зарубежных участков и вилл, во владении которыми его подозревали иностранные правоохранительные органы.

В рейтинге российских миллиардеров Forbes с наибольшими доходами Керимов занимает десятое место с доходом в $490 млн. Все состояние Керимова журнал Forbes в 2018 году оценил в $6,4 млрд, он занял 20-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.