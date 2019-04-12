Самые богатые семьи чиновников и парламентариев 2018 года. Фотогалерея

Чиновники, депутаты и сенаторы задекларировали свои доходы и доходы своих семей за 2018 год. Больше всех в прошлом году заработали заработали сенатор Валерий Пономарев (он же стал самым богатым парламентарием) и его жена. Самые богатые семьи — в обзоре РБК

Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края Задекларированный годовой доход супруги: 27,07 млн руб. Общий семейный доход: 2,3 млрд руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: +23% Вадим Белоусов, депутат Госдумы от «Справедливой России» Задекларированный годовой доход супруги: 1,02 млрд руб. Общий семейный доход: 1,03 млрд руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: +279% +279% Александр Некрасов, депутат Госдумы от КПРФ Супруга: Елена Некрасова, совладелица строительного холдинга «Лидер Групп» Задекларированный годовой доход супруги: 704,7 млн руб. Общий семейный доход: 709,5 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: -70% Игорь Комаров, полпред президента в Приволжском федеральном округе Задекларированный годовой доход супруги: 2,06 млн руб. Общий семейный доход: 659,2 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: +507% Юрий Трутнев, вице-премьер Супруга: Наталья Петрова Задекларированный годовой доход супруги: 2,1 млн руб. Общий семейный доход: 540,5 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: +43% Борис Невзоров, сенатор от Камчатского края Задекларированный годовой доход супруги: 37,4 млн руб. Общий семейный доход: 526,4 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: +29% +29% Сергей Петров, депутат Госдумы от «Единой России» Задекларированный годовой доход супруги: 470,4 млн руб. Общий семейный доход: 496,5 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: +35% +35% Дмитрий Саблин, депутат Госдумы от «Единой России» Супруга: Алла Налча (Саблина), глава совета директоров группы компаний «РОТА-АГРО» Задекларированный годовой доход супруги: 466,6 млн руб. Общий семейный доход: 473,5 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: -34% -34% Леонид Симановский, депутат Госдумы от «Единой России» Супруга: Софья Симановская Задекларированный годовой доход супруги: 27,3 млн руб. Общий семейный доход: 451,6 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: -45% Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Супруга: Наталья Мантурова, пластический хирург Задекларированный годовой доход супруги: 7,03 млн руб. Общий семейный доход: 450,4 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: +107%.