Самые богатые семьи чиновников и парламентариев 2018 года. Фотогалерея

Задекларированный годовой доход супруги: 27,07 млн руб.
Общий семейный доход: 2,3 млрд руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: +23%
Задекларированный годовой доход супруги: 1,02 млрд руб.
Общий семейный доход: 1,03 млрд руб.Изменение по сравнению с 2017 годом: +279%
Супруга: Елена Некрасова, совладелица строительного холдинга «Лидер Групп»
Задекларированный годовой доход супруги: 704,7 млн руб.
Общий семейный доход: 709,5 млн руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: -70%
Задекларированный годовой доход супруги: 2,06 млн руб.
Общий семейный доход: 659,2 млн руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: +507%
Супруга: Наталья Петрова
Задекларированный годовой доход супруги: 2,1 млн руб.
Общий семейный доход: 540,5 млн руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: +43%
Задекларированный годовой доход супруги: 37,4 млн руб.
Общий семейный доход: 526,4 млн руб.Изменение по сравнению с 2017 годом: +29%
Задекларированный годовой доход супруги: 470,4 млн руб.
Общий семейный доход: 496,5 млн руб.Изменение по сравнению с 2017 годом: +35%
Супруга: Алла Налча (Саблина), глава совета директоров группы компаний «РОТА-АГРО»
Задекларированный годовой доход супруги: 466,6 млн руб.
Общий семейный доход: 473,5 млн руб.Изменение по сравнению с 2017 годом: -34%
Супруга: Софья Симановская
Задекларированный годовой доход супруги: 27,3 млн руб.
Общий семейный доход: 451,6 млн руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: -45%
Супруга: Наталья Мантурова, пластический хирург
Задекларированный годовой доход супруги: 7,03 млн руб.
Общий семейный доход: 450,4 млн руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: +107%.