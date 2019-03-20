СМИ узнали о предъявлении Керимову новых обвинений во Франции

По данным французского издания Nice-Matin, российского сенатора обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов. Обвинения связаны с приобретением Керимовым недвижимости во Франции

Сулейман Керимов (в центре) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Прокуратура Ниццы предъявила члену Совета Федерации Сулейману Керимову обвинения в соучастии в уклонении от уплаты налогов, сообщает Международное французское радио (Radio France internationale, RFI) со ссылкой на издание Nice-Matin.

​По данным газеты, обвинения были предъявлены Керимову, когда он лично прибыл в Ниццу. Однако сенатор не был задержан и лишь дал обязательство внести залог в €20 млн. Nice-Matin утверждает, что обвинения связаны с покупкой Керимовым нескольких объектов недвижимости во Франции и были предъявлены после запроса, направленного в прокуратуру Ниццы Министерством финансов Франции.

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