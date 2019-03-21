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В рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами сменился лидер
Кирилл Шамалов, занявший в прошлом году первую строчку, в новый рейтинг Forbes не попал. Всего в новом списке по сравнению с 2018 годом появилось четыре новых имени
Сергей Галицкий  (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Журнал Forbes обновил свой рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами. При составлении учитывался валовый доход и не учитывались налоги, расходы на обслуживание кредитов и комиссии. Доходы журнал оценивал по стоимости проданных активов и размеру полученных дивидендов.

В этом году первое место в рейтинге занял Сергей Галицкий, продавший годом ранее 29% «Магнита» за 138 млрд руб. По оценке журнала, за отчетный период (с 10 февраля 2018-го по 8 февраля 2019 года) бизнесмен получил доход $2,44 млрд.

В прошлогодний список Forbes Галицкий не попал: в журнале объяснили, что сделка была закрыта после даты отсечения для составления рейтинга. В 2018 году на первом месте по доходам был член правления «Сибура» Кирилл Шамалов с $2,3 млрд. В этом году Шамалов в топ-10 не вошел.

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На втором месте — Михаил Прохоров, который за год поднялся с пятого на второе место. Это объясняется продажей активов: бизнесмен продал акции «Русала» и баскетбольного клуба Brooklyn Nets.

Третье место сохранил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с доходом $1,59 млрд против $1,23 млрд годом ранее. Основной источник остался прежним: это дивиденды от группы, но за отчетный период их размер увеличился на треть.

На четвертое место издание поставило владельца «Северстали» Алексея Мордашова, в прошлом году он был на втором. Его доходы журнал оценил в $1,46 млрд, что чуть меньше, чем год назад. Основной источник — дивиденды «Северстали».

На пятую строчку с десятой поднялся Алишер Усманов с доходом $1,12 млрд. Доходы в основном обеспечили продажа доли в футбольном клубе «Арсенал» и дивиденды «Металлоинвеста».

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На шестое место журнал поставил Владимира Потанина ($1,12 млрд). Попасть в свежий рейтинг бизнесмену помогли дивиденды «Норникеля». За ним следует Вагит Алекперов, в прошлом году занявший девятую строчку. Его доходы по сравнению с прошлым годом почти не изменились ($740 млн), в основном их обеспечили дивиденды. Восьмую строчку занял Виктор Вексельберг, не фигурировавший в прошлогоднем списке. Он получил доход $710 млн за счет продажи акций и дивидендов. На девятом месте — Роман Абрамович ($600 млн). Рейтинг замыкает Сулейман Керимов ($490 млн). Абрамович в прошлом году в десятку не вошел, а Керимов занимал четвертое место.

Таким образом, в свежем рейтинге оказалось четыре новичка: это Галицкий, Вексельберг, Потанин и Абрамович. Из прошлогоднего списка помимо Шамалова в рейтинг не вошли Дмитрий Рыболовлев, Олег Дерипаска, Виктор Рашников.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Forbes, Сергей Галицкий, Михаил Прохоров, Владимир Лисин
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