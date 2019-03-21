В рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами сменился лидер

Кирилл Шамалов, занявший в прошлом году первую строчку, в новый рейтинг Forbes не попал. Всего в новом списке по сравнению с 2018 годом появилось четыре новых имени

Сергей Галицкий (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Журнал Forbes обновил свой рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами. При составлении учитывался валовый доход и не учитывались налоги, расходы на обслуживание кредитов и комиссии. Доходы журнал оценивал по стоимости проданных активов и размеру полученных дивидендов.

В этом году первое место в рейтинге занял Сергей Галицкий, продавший годом ранее 29% «Магнита» за 138 млрд руб. По оценке журнала, за отчетный период (с 10 февраля 2018-го по 8 февраля 2019 года) бизнесмен получил доход $2,44 млрд.

В прошлогодний список Forbes Галицкий не попал: в журнале объяснили, что сделка была закрыта после даты отсечения для составления рейтинга. В 2018 году на первом месте по доходам был член правления «Сибура» Кирилл Шамалов с $2,3 млрд. В этом году Шамалов в топ-10 не вошел.

На втором месте — Михаил Прохоров, который за год поднялся с пятого на второе место. Это объясняется продажей активов: бизнесмен продал акции «Русала» и баскетбольного клуба Brooklyn Nets.