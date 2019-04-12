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Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,75%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
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Доходы власти ,  
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«Рыбные магнаты» стали самыми богатыми сенаторами
Предыдущий лидер рейтинга Сулейман Керимов не вошел в пятерку сенаторов с самым большим доходом. Автор закона об оскорблении власти Андрей Клишас заработал 23,4 млн руб., увеличив доход в четыре раза
Валерий Пономарев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Наибольший доход среди членов верхней палаты задекларировал представитель Камчатского края Валерий Пономарев. Сенатор заработал 2,3 млрд руб. Он — совладелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий региона.

В 2017 году он получил 1,8 млрд руб., его жена — 27 млн руб. Пономарев владеет тремя квартирами общей площадью более 500 кв. м, пятью машино-местами, тремя нежилыми помещениями и четырьмя автомобилями. В автопарке сенатора — Bentley Bentayga W12, Bentley Arnage R, Ferrari F430 и ГАЗ-21 «Волга».

Пономарев в течение нескольких лет был самым богатым из членов верхней палаты, пока в 2017 году его не обогнал представитель Дагестана Сулейман Керимов. В прошлом году Керимов, которому недавно во Франции предъявили новые обвинения в уклонении от уплаты налогов, заработал 37,15 млн руб. Это в 74 раза меньше, чем в 2017 году. В декларации нет зарубежных участков и вилл, во владении которыми его подозревают иностранные правоохранительные органы.

С пятого на второе место поднялся представитель Карелии Игорь Зубарев с 564,4 млн руб. Бывший председатель Союза рыбопромышленников Карелии увеличил свой заработок в полтора раза по сравнению с 2017 годом. Судя по декларации, он не женат. Сенатору принадлежат пять земельных участков, четыре жилых дома, три квартиры, гараж и пять нежилых объектов, в том числе ветроэнергетическая установка и сооружение водного транспорта. В пользовании у Зубарева есть водоем, пять земельных участков и одна квартира. ​

За ним в рейтинге богатейших сенаторов следует второй представитель Камчатского края в Совфеде Борис Невзоров. Он получил 489 млн руб., его жена — 37,4 млн. По сравнению с 2017 годом он увеличил свой доход в полтора раза.

На четвертом месте — Александр Бабаков (Тамбовская область). Он заработал 373 млн руб. Доход его супруги в декларации не указан (в прошлом году — всего 1,5 тыс. руб.). По данным декларации, Бабаков и его жена не владеют жилплощадью, у них в пользовании находится одна квартира в России площадью 69,3 кв. м. Квартира в Бельгии площадью 250 кв. м находится в пользовании у несовершеннолетнего ребенка сенатора.

Транспортных средств у сенатора не было и нет. В 2013 году Бабаков стал фигурантом расследования Навального, который нашел у него поместье в 10,9 га во Франции. Навальный назвал Бабакова, который работал в Госдуме, «самым бедным депутатом»: в 2011 году тот согласно декларации заработал всего 1,9 млн руб.

Замыкает пятерку богатейших членов Совфеда представитель Тульской области Дмитрий Савельев. Его доход составил 179,5 млн руб., супруги — 8,9 млн руб. Помимо недвижимости в России в пользовании у сенатора есть дом в Великобритании. Также Савельевы владеют автомобилями Maybach 57, Mercedes Benz S500 4matic, Porsche Cayenne S и мотоциклом Harley Davidson FLSTC.

Доходы известных сенаторов

Спикер палаты Валентина Матвиенко заработала 15 млн руб. Ее доход на 7 млн меньше, чем годом ранее. Также она задекларировала два дачных участка общей площадью 6,4 тыс. кв. м (в 2017 году их было три). У председателя палаты во владении есть​ хозяйственное помещение, дача, квартира площадью 290 кв. м, машино-место, три нежилых здания и один объект незавершенного строительства. Матвиенко продала автомобиль Chevrolet Niva, который декларировала в 2017 году.

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Автор резонансных законов о суверенном интернете и об оскорблении власти, председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас в 2018 году заработал 23,4 млн руб., в четыре раза больше, чем годом ранее. Его жена задекларировала доход 7,2 млн руб. Семья Клишаса владеет участком в Швейцарии площадью 543 кв. м, а также участком для ведения подсобного хозяйства, шестью участками для индивидуального жилищного строительства, участком для жилищного строительства и участком для садоводства в России. Общая площадь задекларированных Клишасом земельных участков в России — 9,4 га. У семьи сенатора три дома и три квартиры в России, а также дом в Швейцарии. Еще два участка, три дома, квартира и баня у Клишаса и его супруги в пользовании. Автомобилями его семья не владеет (супруга сенатора в 2018 году, судя по декларации, продала свой Jaguar).

Ранее глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный — однокурсник Клишаса по РУДН — опубликовал расследование о недвижимости и собственности сенатора, в том числе его дорогих часах. Член Совфеда тогда заявил РБК, что у него «много чего есть из того, о чем он (Навальный. — РБК) пишет, и даже больше намного», в том числе несколько десятков дорогих часов. При этом у сенатора, по его словам, нет ни Maybach, ни офшорных фирм, о которых говорилось в расследовании ФБК.

Зампредседателя палаты и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак задекларировал сравнительно небольшой доход — 4,7 млн руб. Это в два раза больше, чем в 2017 году, когда сенатор заработал всего 2,1 млн. Вырос и доход его жены, Киры Турчак, которая является учредителем ряда петербургских компаний. Она в прошлом году заработала 59,4 млн руб. (по сравнению с 33,1 млн руб. в 2017 году).

Среди новых сенаторов отметился экс-губернатор Курской области Александр Михайлов. Судя по декларации, доход его супруги в 2018 году вырос в семь раз. Годом ранее он составил 2,5 млн руб., а в 2018-м — 17,9 млн. Доход самого Михайлова после ухода с губернаторского поста также возрос — с 3,2 млн руб. до 7,3 млн. Он ушел в отставку осенью прошлого года, обеспечив свою семью «золотым парашютом». Михайлов подписал указ, по которому в течение трех лет он сможет пользоваться услугами гаража администрации региона, а также ездить в Москву вместе с супругой за счет области.

Фотогалерея 
Самые богатые чиновники и парламентарии 2018 года. Фотогалерея

Авторы: Евгения Кузнецова, Дада Линделл
Теги: Совет Федерации, декларации, Валентина Матвиенко, Андрей Клишас
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