«Рыбные магнаты» стали самыми богатыми сенаторами

Предыдущий лидер рейтинга Сулейман Керимов не вошел в пятерку сенаторов с самым большим доходом. Автор закона об оскорблении власти Андрей Клишас заработал 23,4 млн руб., увеличив доход в четыре раза

Валерий Пономарев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Наибольший доход среди членов верхней палаты задекларировал представитель Камчатского края Валерий Пономарев. Сенатор заработал 2,3 млрд руб. Он — совладелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий региона.

В 2017 году он получил 1,8 млрд руб., его жена — 27 млн руб. Пономарев владеет тремя квартирами общей площадью более 500 кв. м, пятью машино-местами, тремя нежилыми помещениями и четырьмя автомобилями. В автопарке сенатора — Bentley Bentayga W12, Bentley Arnage R, Ferrari F430 и ГАЗ-21 «Волга».

Пономарев в течение нескольких лет был самым богатым из членов верхней палаты, пока в 2017 году его не обогнал представитель Дагестана Сулейман Керимов. В прошлом году Керимов, которому недавно во Франции предъявили новые обвинения в уклонении от уплаты налогов, заработал 37,15 млн руб. Это в 74 раза меньше, чем в 2017 году. В декларации нет зарубежных участков и вилл, во владении которыми его подозревают иностранные правоохранительные органы.

С пятого на второе место поднялся представитель Карелии Игорь Зубарев с 564,4 млн руб. Бывший председатель Союза рыбопромышленников Карелии увеличил свой заработок в полтора раза по сравнению с 2017 годом. Судя по декларации, он не женат. Сенатору принадлежат пять земельных участков, четыре жилых дома, три квартиры, гараж и пять нежилых объектов, в том числе ветроэнергетическая установка и сооружение водного транспорта. В пользовании у Зубарева есть водоем, пять земельных участков и одна квартира. ​

За ним в рейтинге богатейших сенаторов следует второй представитель Камчатского края в Совфеде Борис Невзоров. Он получил 489 млн руб., его жена — 37,4 млн. По сравнению с 2017 годом он увеличил свой доход в полтора раза.