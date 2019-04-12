Самые богатые чиновники и парламентарии 2018 года. Фотогалерея

Задекларированный годовой доход: 2,4 млрд руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: +24,9%
Недвижимое имущество:
- три квартиры — 179,7 кв. м, 175 кв. м, 150,8 кв. м
- четыре машиноместа
- три нежилых помещения — 16,2 кв. м, 14,7 кв. м, 10,9 кв. м
Транспорт: автомобили Bentley Bentayga W 12, Bentley Arnage R, ГАЗ-21, Ferrari F430
Задекларированный годовой доход: 2,3 млрд руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: -46%
Недвижимое имущество:
- три земельных участка — 10,9 тыс. кв. м, 1,6 тыс. кв. м, 600 кв. м
- три жилых дома — 265,3 кв. м, 778,6 кв. м, 200 кв. м
- два жилых помещения — 13,1 кв. м, 22,7 кв. м
- баня — 380,6 кв. м
Транспорт: автомобили Hammer H 2, Mersedes-Benz G63 AMG, Mersedes-Benz S 500 4 Matic, мотоцикл КТМ 500 ЕХС, рыболовная лодка в сборе King Fisher 2025 FLEX SPT XP и подвесной мотор Yamaha F 250 DETX, рыболовная лодка «Бриг B460 HD» и подвесной мотор Suzuki DT30ES, вертолет AS 350 В3, автомобили медицинской службы АМС-49415Н, АМС-49415Н, вездеходный транспортер Hagglund BV 206, прицеп для перевозки лодки или катера ЛАВ-81017
Задекларированный годовой доход: 988,5 млн руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: -13,5%
Недвижимое имущество:
- шесть земельных участков — 20 тыс. кв. м, 2,2 тыс. кв. м, 2,3 тыс. кв. м, 1,2 тыс. кв. м, 1,5 тыс. кв. м, 12,6 тыс. кв. м
- три жилых дома — 79,5 кв. м, 1,2 тыс. кв. м, 18,5 кв. м (в общей долевой собственности)
- квартира — 67,3 кв. м
- гараж — 21,9 кв. м
- четыре машиноместа в общей долевой собственности
Транспорт: автомобиль Mercedes-Benz S500 4Matic, трактор колесный «Беларус-82.1», автоприцеп МЗСА-817711
Задекларированный годовой доход: 657,3 млн руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: +505%
Недвижимое имущество:
- пять земельных участков — 3,3 тыс. кв. м, 3,5 тыс. кв. м, 3,6 тыс. кв. м, 545 и 880 кв. м
- жилой дом — 2,5 тыс. кв. м
- квартира — 117,7 кв. м
- газопровод — 368,1 кв. м
- нежилые помещения — 165,7 кв. м
Транспорт: автомобили «Лада Ларгус» и Mercedes-Benz Viano
Задекларированный годовой доход: 564,4 млн руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: +157,7%
Недвижимое имущество:
- пять земельных участков — 287 кв. м, 6,2 тыс. кв. м, 1,8 тыс. кв. м, 550 кв. м, 1,2 тыс. кв. м
- четыре жилых дома — 273,2 кв. м, 149,9 кв. м, 742,6 кв. м, 438,3 кв. м
- три квартиры — 48,7 кв. м, 128,4 кв. м, 53,3 кв. м
- гараж — 44,1 кв. м
- машиноместо — 1 тыс. кв. м, 1/21 доли
- другое: ветроэнергетическая установка, здание склада, сети освещения, сооружения водного транспорта и электроэнергетики
Транспорт: нет
Задекларированный годовой доход: 538,4 млн руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: +43%
Недвижимое имущество (все перечисленное находится в совместной собственности):
- земельный участок — 7 тыс. кв. м
- жилой дом — 819,9 кв. м
- котельная — 45 кв. м
- вспомогательное здание — 251,4 кв. м
- два нежилых помещения — 2 тыс. кв. м и 18,3 кв. м
Транспорт: автомобили BMW Х6 М50D, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML 350 4 Matic, Toyota Highlander, квадроцикл ATV Polaris, автоприцеп Tiki-Treiler X300L, снегоход Bombardier INC
Задекларированный годовой доход: 489 млн руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: +44,8%
Недвижимое имущество:
- земельный участок — 2,5 тыс. кв. м
- два жилых дома — 139 кв. м и 339,1 кв. м
Транспорт: автомобиль Bentley Bentayga W12
Задекларированный годовой доход: 443,4 млн руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: +107,6%
Недвижимое имущество:
- земельный участок — 11,4 тыс. кв. м
- квартира — 480,9 кв. м
- четыре машиноместа
- два хозяйственных здания — 205 и 208,3 кв. м
- два гостевых дома — 1,2 тыс. и 495,5 кв. м
Транспорт: автомобили Land Rover Range Rover, «ИЖ Москвич 412», ВАЗ-2103, «Лада Веста», ГАЗ-21
Задекларированный годовой доход: 424,3 млн руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: -42,2%
Недвижимое имущество:
- два земельных участка — 1,3 тыс. кв. м, 1,1 тыс. кв. м
- жилой дом — 479 кв. м
- гостевой дом — 362,9 кв. м
Транспорт: автомобили Mercedes-Benz S500, Mercedes-Benz S560 4Matic, маломерные суда Buster L и North Silver PRO 610 FISH, прицеп МЗСА 81771
Задекларированный годовой доход: 409,8 млн руб.
Изменение по сравнению с 2017 годом: +1276%
Недвижимое имущество:
- 16 земельных участков сельскохозяйственного назначения в совместной долевой собственности
- земельный участок для индивидуального жилищного строительства — 22,5 тыс. кв. м
- жилой дом — 2,8 тыс. кв. м
- нежилое помещение — 24,4 кв. м
- хозблок — 546,5 кв. м
S600, Mercedes-Benz S65AMG, УАЗ Patriot, УАЗ-23632, УАЗ-23632, Hummer H1, Toyota Hilux и другие транспортные средства.