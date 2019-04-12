Самые богатые чиновники и парламентарии 2018 года. Фотогалерея

В пятницу, 12 апреля, были опубликованы декларации об имуществе и доходах российских чиновников и парламентариев. Больше всех по итогам 2018 года заработал сенатор Валерий Пономарев. Самые богатые государственные деятели — в обзоре РБК

Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края Задекларированный годовой доход: 2,4 млрд руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: +24,9% Недвижимое имущество: три квартиры — 179,7 кв. м, 175 кв. м, 150,8 кв. м

четыре машиноместа

три нежилых помещения — 16,2 кв. м, 14,7 кв. м, 10,9 кв. м Транспорт: автомобили Bentley Bentayga W 12, Bentley Arnage R, ГАЗ-21, Ferrari F430 Григорий Аникеев, депутат Госдумы от «Единой России» ​Задекларированный годовой доход: 2,3 млрд руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: -46% Недвижимое имущество: три земельных участка — 10,9 тыс. кв. м, 1,6 тыс. кв. м, 600 кв. м

три жилых дома — 265,3 кв. м, 778,6 кв. м, 200 кв. м

два жилых помещения — 13,1 кв. м, 22,7 кв. м

баня — 380,6 кв. м Транспорт: автомобили Hammer H 2, Mersedes-Benz G63 AMG, Mersedes-Benz S 500 4 Matic, мотоцикл КТМ 500 ЕХС, рыболовная лодка в сборе King Fisher 2025 FLEX SPT XP и подвесной мотор Yamaha F 250 DETX, рыболовная лодка «Бриг B460 HD» и подвесной мотор Suzuki DT30ES, вертолет AS 350 В3, автомобили медицинской службы АМС-49415Н, АМС-49415Н, вездеходный транспортер Hagglund BV 206, прицеп для перевозки лодки или катера ЛАВ-81017 Николай Борцов, депутат Госдумы от «Единой России» ​Задекларированный годовой доход: 988,5 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: -13,5% Недвижимое имущество: шесть земельных участков — 20 тыс. кв. м, 2,2 тыс. кв. м, 2,3 тыс. кв. м, 1,2 тыс. кв. м, 1,5 тыс. кв. м, 12,6 тыс. кв. м

три жилых дома — 79,5 кв. м, 1,2 тыс. кв. м, 18,5 кв. м (в общей долевой собственности)

квартира — 67,3 кв. м

гараж — 21,9 кв. м

четыре машиноместа в общей долевой собственности Транспорт: автомобиль Mercedes-Benz S500 4Matic, трактор колесный «Беларус-82.1», автоприцеп МЗСА-817711 Игорь Комаров, полпред президента в Приволжском федеральном округе Задекларированный годовой доход: 657,3 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: +505% Недвижимое имущество: пять земельных участков — 3,3 тыс. кв. м, 3,5 тыс. кв. м, 3,6 тыс. кв. м, 545 и 880 кв. м

жилой дом — 2,5 тыс. кв. м

квартира — 117,7 кв. м

газопровод — 368,1 кв. м

нежилые помещения — 165,7 кв. м Транспорт: автомобили «Лада Ларгус» и Mercedes-Benz Viano Игорь Зубарев, сенатор от Карелии Задекларированный годовой доход: 564,4 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: +157,7% Недвижимое имущество: пять земельных участков — 287 кв. м, 6,2 тыс. кв. м, 1,8 тыс. кв. м, 550 кв. м, 1,2 тыс. кв. м

четыре жилых дома — 273,2 кв. м, 149,9 кв. м, 742,6 кв. м, 438,3 кв. м

три квартиры — 48,7 кв. м, 128,4 кв. м, 53,3 кв. м

гараж — 44,1 кв. м

машиноместо — 1 тыс. кв. м, 1/21 доли

другое: ветроэнергетическая установка, здание склада, сети освещения, сооружения водного транспорта и электроэнергетики Транспорт: нет Юрий Трутнев, вице-премьер Задекларированный годовой доход: 538,4 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: +43% Недвижимое имущество (все перечисленное находится в совместной собственности): земельный участок — 7 тыс. кв. м

жилой дом — 819,9 кв. м

котельная — 45 кв. м

вспомогательное здание — 251,4 кв. м

два нежилых помещения — 2 тыс. кв. м и 18,3 кв. м Транспорт: автомобили BMW Х6 М50D, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML 350 4 Matic, Toyota Highlander, квадроцикл ATV Polaris, автоприцеп Tiki-Treiler X300L, снегоход Bombardier INC Борис Невзоров, сенатор от Камчатского края ​Задекларированный годовой доход: 489 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: +44,8% Недвижимое имущество: земельный участок — 2,5 тыс. кв. м

два жилых дома — 139 кв. м и 339,1 кв. м Транспорт: автомобиль Bentley Bentayga W12 Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Задекларированный годовой доход: 443,4 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: +107,6% Недвижимое имущество: земельный участок — 11,4 тыс. кв. м

квартира — 480,9 кв. м

четыре машиноместа

два хозяйственных здания — 205 и 208,3 кв. м

два гостевых дома — 1,2 тыс. и 495,5 кв. м Транспорт: автомобили Land Rover Range Rover, «ИЖ Москвич 412», ВАЗ-2103, «Лада Веста», ГАЗ-21 Леонид Симановский, депутат Госдумы от «Единой России» ​Задекларированный годовой доход: 424,3 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: -42,2% Недвижимое имущество: два земельных участка — 1,3 тыс. кв. м, 1,1 тыс. кв. м

жилой дом — 479 кв. м

гостевой дом — 362,9 кв. м Транспорт: автомобили Mercedes-Benz S500, Mercedes-Benz S560 4Matic, маломерные суда Buster L и North Silver PRO 610 FISH, прицеп МЗСА 81771 Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России» Задекларированный годовой доход: 409,8 млн руб. Изменение по сравнению с 2017 годом: +1276% Недвижимое имущество: 16 земельных участков сельскохозяйственного назначения в совместной долевой собственности

земельный участок для индивидуального жилищного строительства — 22,5 тыс. кв. м

жилой дом — 2,8 тыс. кв. м

нежилое помещение — 24,4 кв. м

хозблок — 546,5 кв. м Транспорт: автомобили Toyota Puch 230GE, Land Cruiser 100, Volkswagen Garavelle, ВАЗ-212140, М 401, Maybach 62S, Mercedes-Benz G300, Mercedes-Benz G63AMG, Mercedes-Benz

S600, Mercedes-Benz S65AMG, УАЗ Patriot, УАЗ-23632, УАЗ-23632, Hummer H1, Toyota Hilux и другие транспортные средства. автомобили Toyota Puch 230GE, Land Cruiser 100, Volkswagen Garavelle, ВАЗ-212140, М 401, Maybach 62S, Mercedes-Benz G300, Mercedes-Benz G63AMG, Mercedes-BenzS600, Mercedes-Benz S65AMG, УАЗ Patriot, УАЗ-23632, УАЗ-23632, Hummer H1, Toyota Hilux и другие транспортные средства.