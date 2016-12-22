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Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России
Новые санкции США, 20:09
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Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России
Вашингтону предстоит продолжить работу по расширению антироссийских санкций, заявил кандидат на пост главы Госдепа Майк Помпео. Ранее он пообещал покончить с «мягкой политикой» США в отношении России
Майк Помпео (Фото: Leah Millis / Reuters)

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео, которого президент США Дональд Трамп после отставки Рекса Тиллерсона выдвинул на пост госсекретаря, признал, что Вашингтону предстоит еще много потрудиться при расширении антироссийских санкций. Это заявление, передает Reuters, он сделал на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост главы Госдепа, в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Еще предстоит проделать больше работы по CAATSA (подписанный Дональдом Трампом закон о расширении антироссийских санкций. — РБК)», — сказал он, заметив также, что еще больше работы «США предстоит проделать и по другим санкционным положениям». «Я с готовностью это признаю», — добавил Помпео, подчеркнув, что президент России Владимир Путин «еще не воспринял в достаточной степени сигнал» со стороны Вашингтона. «Поэтому нам необходимо продолжать работать над этим», — пояснил глава ЦРУ. В ходе слушаний он также пообещал покончить с «мягкой политикой» США в отношении России.

Майк Помпео в случае утверждения сменит на посту госсекретаря Рекса Тиллерсона, уволенного Трампом. Согласно процедуре, кандидат должен получить согласие профильного комитета (по международным делам), а потом большинства сенаторов.

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В первые два часа слушаний сенаторов из комитета по международным делам в основном интересовало, сможет ли Помпео противостоять «импульсивному президенту» и давать ему советы, даже если они будут противоречить мнению Трампа. Председатель комитета сенатор Боб Коркер указал, что президент США часто поступает импульсивно и в этом случае благоразумный совет может оказать влияние на его позицию. Сенатор Роберт Менендес заявил, что противоречивая политика Трампа привела в замешательство партнеров и союзников США и Вашингтон оказался в изоляции. Помпео несколько раз отвечал, что справится с задачами, стоящими перед госсекретарем.

Однако на большинство вопросов, прозвучавших в первые два часа слушаний, Помпео не смог ответить однозначно. Сенатор-демократ Бен Кардин интересовался мнением Помпео о ядерной сделке с Ираном. Президент Трамп грозит выйти из нее, решение должно быть принято до 12 мая. Помпео ранее резко критиковал соглашение с Ираном. Сенаторам он заявил, что «хочет исправить сделку», а если до 12 мая ему станет понятно, что исправить ее нельзя, он вновь обратится к союзникам США, чтобы «получить лучшую сделку».

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Помпео не дал прямых ответов и на вопросы сенатора-демократа Джин Шахин, которая интересовалась отношением Помпео к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США. «Я пришел говорить о моей квалификации быть госсекретарем», — заявил Помпео. Однако он все же был вынужден сказать, что обсуждал расследование с Трампом, и указал, что президент не просил его сделать ничего, что противоречило бы полномочиям Помпео как главы ЦРУ.

В начале слушаний против перехода Помпео в Госдепартамент выразила протест группа пробравшихся в зал демонстрантов. Одна из женщин, скандировавшая «он военный, а не дипломат», была выведена. Помпео на эти выкрики заметил, что как бывший военный как никто ценит силу дипломатии.

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Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) Трамп подписал в августе прошлого года. Документ ввел набор так называемых вторичных санкций — мер против бизнесменов и компаний, сотрудничающих с внесенными в список российскими фирмами и физическими лицами. До этого вторичные санкции были больше характерны для таких программ, как иранская или северокорейская. Кроме того, CAATSA обязал американского лидера вводить санкции против иностранных финансовых институтов (банки, брокеры, инвестиционные компании, клиринговые дома и т.д.), о которых министру финансов США известно, что они содействуют «значимым финансовым транзакциям» в интересах российских лиц и субъектов, внесенных в санкционный список из-за ситуации на востоке Украины. Впоследствии США несколько раз продлевали и расширяли уже существующие ограничения.

В последний раз «черный список» Минфин США расширил 6 апреля. Тогда под санкции попали такие российские предприниматели, как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер. Среди юридических лиц, включенных в этот перечень, значились в том числе En+ Group и UC Rusal Дерипаски. Распродажа инвесторами ценных бумаг этих компаний в первый торговый день после введения санкций, 9 апреля, утянула за собой вниз весь российский фондовый рынок — индексы обвалились на 8–11%. Акции UC Rusal в Гонконге в этот день рухнули более чем на 50%, торги бумагами En+ в Лондоне были остановлены еще до открытия торгов. На Московской бирже алюминиевая компания 9 апреля подешевела на 20%, En+ — на 16%. Дерипаска в понедельник, по подсчетам Bloomberg, потерял $905 млн. Его совокупные убытки с пятницы, 6 апреля, агентство оценило в $2 млрд. Всего за день богатейшие люди России, как выяснил Bloomberg, потеряли $16 млрд.​

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Авторы: Евгения Маляренко, Полина Химшиашвили.
Теги: США Россия , Санкции
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