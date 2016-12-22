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Мордашов попросил Медведева поддержать «Силовые машины» на фоне санкций
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Мордашов попросил Медведева поддержать «Силовые машины» на фоне санкций
Новые санкции США, 16:19
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Мордашов попросил Медведева поддержать «Силовые машины» на фоне санкций

Председатель совета директоров ПАО «Силовые машины» Алексей Мордашов попросил премьер-министра Дмитрия Медведева ​предоставить компании преференции на внутреннем рынке и помочь в доступе на внешний рынок в связи с санкциями. Об этом он заявил ​на заседании правовой комиссии по импортозамещению, передает корреспондент РБК.

«Мы все сторонники рыночной экономики. Но сегодня, к сожалению, так сложилась жизнь, что те равные правила игры, о которых любят говорить учившие нас рыночной экономике, ими самими, как правило, нарушаются, и в отношении «Силовых машин» тоже. Это очень остро ставит вопрос о том, что без поддержки государства, без преференций на внутреннем рынке, которые для нас являются ключевыми, нам просто не выжить», — пояснил он.

Мордашов отметил, что в первую очередь необходима поддержка ​в доступе на российский и на зарубежный рынок.

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Он пояснил, что помощь правительства требуется в предоставлении госгарантий тогда, когда этого требуют заказчики. ​«Сегодня возможности получить такой сервис у банков из-за санкций сильно ограничились. Однако это все более и более требуется нашими заказчиками при экспортных контрактах. Мы бы хотели попросить включить те возможности государства, Росэксимбанка, РЭЦ [«Российский экспортный центр»], которые могут нам помочь в этом вопросе. И, очевидно, просить Центробанк благоприятно помогать нам в этих вопросах», — заключил Мордашев.

В свою очередь Медведев напомнил, что поручил правительству проработать меры поддержки компаний, которые оказались под санкциями.

По его словам, причина роста неопределенности на рынках — ​в «милитаристских заявлениях» США. Также Медведев отметил, что после очередного пакета американских санкций произошло падение биржевых индексов, что сказалось и на показателях российских компаний.

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Минфин США опубликовал новый список санкций 6 апреля. В перечень вошли 24 россиянина и 14 российских компаний. На фоне новых ограничений 9 апреля российский фондовый рынок рухнул, потеряв за день 820 млрд руб. капитализации.

Курсы основных валют начали быстро расти. 11 апреля на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о ракетном ударе по Сирии курс рубля обваливался до 80 руб. за евро и 65 руб. за доллар. Банк России установил курс доллара на 12 апреля в размере 64,06 руб., курс евро — 79,28 руб.

Теги: Алексей Мордашов , «Силовые машины» , Дмитрий Медведев
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