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«Старейшины» предупредили об угрозе «неконтролируемой войны» в Сирии
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«Старейшины» предупредили об угрозе «неконтролируемой войны» в Сирии
Война в Сирии, 04:11
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«Старейшины» предупредили об угрозе «неконтролируемой войны» в Сирии

Эскалация ситуации в Сирии может привести к неконтролируемой войне. Об этом говорится в заявлении организации «Старейшины», поступившем в распоряжение РБК. В состав организации входят экс-генсек ООН Кофи Аннан, бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари, экс-президидент США Джимми Картер и ряд других политических деятелей.

В заявлении организация выразила «глубокую тревогу» в связи с накалом ситуации вокруг Сирии. «Старейшины» призвали международное сообщество избежать эскалации насилия и начать переговоры.

«Это чрезвычайно деликатный момент, когда ото всех требуются холодный ум и трезвый расчет. Следует избежать спешки в продолжении военных действий. Это позволит провести тщательное независимое расследование предполагаемого использования химического оружия против гражданского населения в Думе. Только в этом случае можно говорить о том, кто был ответственным за эту ситуацию», — приводятся в заявлении слова экс-генсека ООН Кофи Аннана.

Лахдар Брахими, экс посланник ООН по Сирии в заявлении указал на то, что «существует реальный риск того, что разрушительный конфликт в Сирии может ужесточиться и даже расширить масштаб». «Мы все должны поддержать усилия ООН с целью прекратить противоречия и предотвратить начало неконтролируемой войны», — заявил он.

Международная организация «Старейшины» была основана в 2007 году миллиардером Ричардом Брэнсоном и Нельсоном Манделой. Она включает в себя политических лидеров, которые покинули государственные посты, однако продолжают действовать в интересах мира.

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