Нежданный свидетель: почему Сечин пришел в суд над Улюкаевым

Глава «Роснефти» неожиданно пришел на апелляционный суд по делу Алексея Улюкаева и помог гособвинению отстоять приговор экс-министру. Эксперты уверены, что Игорь Сечин сделал это, учтя критику из-за его предыдущих неявок в суд

Игорь Сечин. Июнь 2017 года (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Формальное смягчение

Мосгорсуд в четверг, 12 апреля, рассмотрел апелляцию на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Неожиданно для стороны защиты и журналистов на процессе появился и дал показания ключевой свидетель обвинения, глава «Роснефти» Игорь Сечин. Во время основного процесса над экс-министром Сечин не смог прийти в суд «из-за плотного графика».



Появление Сечина стало единственным сюрпризом во время нового рассмотрения дела. Мосгорсуд лишь незначительно изменил приговор Алексею Улюкаеву, разрешив экс-министру занимать государственные должности. Коллегия из трех судей под председательством Ольги Неделиной оставила в силе приговор Замоскворецкого суда в части наказания в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа 130,4 млн руб. Защита Улюкаева планирует подать кассационную жалобу, заявила РБК адвокат Дареджан Квеидзе.

Партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов отмечает, что формальное смягчение приговора было заранее прогнозируемо. «Обвинительные приговоры крайне редко отменяются в вышестоящих судебных инстанциях», — отметил адвокат.

С момента оглашения судьей приговора в апелляционной инстанции он вступает в силу. После вступления приговора в силу материалы дела отправят в суд первой инстанции, то есть в Замоскворецкий суд, для обращения приговора к исполнению, говорит адвокат Роман Новиков. «После этого ФСИН выберет осужденному вид исправительного учреждения, куда его этапируют», — отмечает Новиков. По словам адвоката, на кассационное рассмотрение Улюкаева либо доставят на заседание из колонии, либо обеспечат его участие по видео-конференц-связи. Дальше остается только проверка судебного решения в порядке надзора в Верховном суде России, отметил он.

Закрытый допрос

Замоскворецкий суд во время рассмотрения дела направил Сечину четыре повестки, вызывая его в качестве свидетеля, однако глава «Роснефти» в суд не явился. В основу приговора в результате легли показания генерала ФСБ Олега Феоктистова, который курировал оперативную разработку Улюкаева и присутствовал в офисе «Роснефти» 14 ноября 2016 года, в день передачи меченых денег министру.

Комментировать неявку Сечина пришлось президенту Владимиру Путину во время традиционной ежегодной пресс-конференции в декабре 2017 года. Глава государства не увидел в действиях главы госкомпании нарушений закона, но отметил, что Сечин «мог бы и прийти в суд».

«Чего здесь такого-то? Мог бы и повторить все то, что он излагал в ходе предварительного следствия и допросов», — сказал Путин, отметив, что «видел реакцию общественности на этот счет».

Появление главы «Роснефти» на апелляции не анонсировали ни представители компании, ни стороны процесса. Во время рассмотрения дела представитель гособвинения Борис Непорожный попросил суд заслушать показания свидетеля Сечина. Он потребовал провести допрос Сечина в закрытом режиме, так как в ходе допроса будут исследоваться обстоятельства, составляющие в том числе коммерческую тайну, а также конфиденциальные документы о приватизации «Башнефти».

Алексей Улюкаев и его защита выступили против допроса Игоря Сечина в закрытом режиме. По мнению бывшего министра, нет основания допрашивать главу «Роснефти» на стадии апелляции. Адвокаты поддержали его позицию. «Мы допрашивали бывшего министра экономического развития. Мы допрашивали его заместителей. Мы допрашивали главу Росимущества. И никто из них не требовал сделать это в закрытом режиме», — заявил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев. Судья удовлетворил требование обвинения и попросил журналистов удалиться из зала суда.

Посетители суда не имели возможности увидеть Сечина и задать ему вопросы: его провели в зал суда через отдельный вход для прокуроров, куда он попал из соседнего корпуса Мосгорсуда по надземному переходу. После допроса он также обходным путем покинул здание.

«Никто на него не давил, он приехал в суд, как только появилась возможность. Он законопослушный гражданин», — объяснил «РИА Новости» появление Сечина в суде пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Что рассказал Сечин

Позднее Сечин и сам прокомментировал появление в суде, объяснив его личной ответственностью за результаты борьбы с коррупцией в стране. «Для меня это был принципиальный вопрос, потому что я хотел, чтобы мои показания были учтены судом. Я являюсь основным свидетелем, и для меня это было делом чести», — сказал он «России 24». Он объяснил свою неявку в суд первой инстанции серьезным рабочим графиком и отметил, что пришел «как только появилась возможность».

«Сегодняшний процесс проходил в закрытом режиме в связи с рядом обстоятельств, поэтому я не могу рассказывать о деталях, но в целом могу сказать, что я подтвердил в ходе заседания суда свою позицию о том, что Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам обозначил его сумму, сам приехал за ним и сам уехал», — рассказал Сечин.

Показания Сечина — «сконструированные» и «недостоверные», но они дают основания отправить дело на новое рассмотрение, заявил в своем выступлении в прениях защитник Улюкаева Тимофей Гриднев. Так, приговор Замоскворецкого суда основывался на показаниях генерала ФСБ Олега Феоктистова и заявлении Сечина главе ФСБ Александру Бортникову. Там утверждалось, что требование взятки было озвучено в лобби того же отеля за игрой на бильярде. Кроме того, из приговора следовало, что это Улюкаев звонил Сечину, хотя запись их разговоров говорила об обратном.

«Мы сегодня лишились огромной части доказательств, на которые ссылался суд первой инстанции», — заявил Гриднев. По его словам, сама идея, что Улюкаев мог потребовать взятку в толпе людей и в присутствии службы протокола президента, абсурдна, а имеющиеся видеозаписи свидетельствуют, что ​с мероприятия саммита они ушли порознь.

Показания Сечина, напротив, отлично согласуются с другими доказательствами по делу, заявили гособвинители Борис Непорожный и Павел Филипчук.​

В своем последнем слове на заседании 12 апреля Улюкаев заявил, что в ходе суда не было предъявлено ни одного доказательства того факта, что он когда-либо требовал взятку у главы «Роснефти». «Наоборот, была масса доказательств моей невиновности. Весь приговор базируется на одном косвенном доказательстве, построенном по принципу «одна бабка сказала». Вернее, «один мужик сказал, как другой мужик сказал, что третий мужик требовал у него взятку», — сказал Улюкаев.

Прислушался к критике

Причиной прихода Сечина на суд могло быть опасение, что приговор отменят, считает член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго. «Он является основным свидетелем обвинения, и никто, кроме него, не видел, как Улюкаев требовал от него деньги. Поэтому его появление в апелляции можно расценивать как придание приговору первой инстанции легитимности, что уменьшает вероятность его последующей отмены», — уверен Корчаго.

Другую версию неожиданного приезда Сечина в суд выдвигает экс-генпрокурор России Юрий Скуратов. «Появление Сечина в суде не было связано с опасениями по поводу того, что приговор не устоит, мы знаем, что у нас судьи очень понятливые, тем более что общественное мнение было подготовлено заранее», — говорит он. По мнению Скуратова, приход руководителя «Роснефти» связан с угрозой личному авторитету из-за многочисленных критических замечаний, которые были высказаны в его адрес. «Нельзя одному из заявителей демонстрировать неуважение к суду», — считает бывший генпрокурор.

Неожиданное решение Сечина может быть обусловлено либо личной рекомендацией президента Владимира Путина, либо следствием борьбы за распределение мест в высших эшелонах власти после инаугурации главы государства, уверен политконсультант Дмитрий Фетисов. «Президент публично критиковал Сечина за неучастие в столь громком процессе. Сечин как человек системный не заинтересован в том, чтобы его влияние падало. В контексте скорой отставки правительства Сечин сигнализирует, что желает сохранить свое влияние и, возможно, получить какую-то новую высокую должность, добавил Фетисов. И именно поэтому мог обратить внимание на критику и пойти на суд», — заключил эксперт.