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Сечин прибыл в суд для дачи показаний по делу Улюкаева
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Сечин прибыл в суд для дачи показаний по делу Улюкаева
Дело Улюкаева, 10:48
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Сечин прибыл в суд для дачи показаний по делу Улюкаева
Прокурор потребовал провести допрос главы «Роснефти» в закрытом режиме. Судья удовлетворил это требование
Игорь Сечин (Фото: Константин Завражин / РИА Новости)

Глава «Роснефти» Игорь Сечин даст показания по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Прокурор потребовал провести допрос Сечин в закрытом режиме, судья удовлетворил это требование, попросив всех удалиться из зала суда. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Игорь Сечин в четверг впервые явился в суд на этот процесс. Как пояснил прокурор, его допрос должен быть закрытым «ради сохранения коммерческой тайны компании «Роснефть». «Речь пойдет о покупке пакета акций нефтяной компании «Башнефть», — пояснил обвинитель.

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​Алексей Улюкаев и его защита выступили против допроса Игоря Сечина в закрытом режиме. По мнению бывшего министра, нет основания допрашивать главу «Роснефти» на стадии апелляции. Адвокаты поддержали его позицию. «Мы допрашивали бывшего министра экономического развития. Мы допрашивали его заместителей. Мы допрашивали главу Росимущества. И никто из них не требовал сделать это в закрытом режиме», — заявил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.

Суд во время рассмотрения дела направил Сечину несколько повесток, вызывая его в качестве свидетеля, однако глава «Роснефти» в суд не явился. 

12 апреля Мосгорсуд рассматривает жалобу на приговор Улюкаеву.

В декабре 2017 года бывший глава Минэкономразвития был признан виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти». Следствие утверждало, что Улюкаев требовал эти деньги в виде «премии» за успешное завершение сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра к восьми годам в колонии строгого режима и штрафу в 130,4 млн руб. Также Улюкаеву запрещено в течение восьми лет после освобождения работать на государственных должностях.

Материал дополняется.

Теги: Игорь Сечин , Алексей Улюкаев
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Допрос Игоря Сечина на процессе по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция Общество
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