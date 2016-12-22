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Адвокат Улюкаева назвал показания Сечина основанием для отмены приговора
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Адвокат Улюкаева назвал показания Сечина основанием для отмены приговора
Дело Улюкаева, 15:43
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Адвокат Улюкаева назвал показания Сечина основанием для отмены приговора

Показания главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева являются веским основанием для отмены приговора. Об этом заявил адвокат экс-министра Тимофей Гриднев, сообщает корреспондент РБК.

«Показания Сечина не просто не внесли ясности. Они породили огромное количество сомнений в том, что требование взятки действительно имело место», — сказал юрист.

Рассмотрение жалобы на приговор по делу Улюкаева. Фоторепортаж Еще 1 фото
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​12 апреля Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты бывшего главы Минэкономразвития на приговор. Утром в четверг в суд впервые пришел Сечин. Его допрос был закрытым «ради сохранения коммерческой тайны компании «Роснефть». Сечин объяснил, что для него было «делом чести» дать показания на суде. До этого Сечину четыре раза направляли повестки, вызывая его в качестве свидетеля, однако он в суд не являлся.

В декабре 2017 года Улюкаева признали виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти». Следствие утверждало, что Улюкаев требовал эти деньги за успешное завершение сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Бывшего министра ​приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130,4 млн руб.

Теги: Игорь Сечин , Алексей Улюкаев
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