Какими последствиями обернется торговая война США с союзниками и соседями

12 марта в США вступили в силу 25-процентные тарифы на ввоз алюминия и стали, затронувшие преимущественно дружественные страны. К чему ведет развязанная Дональдом Трампом торговая война с союзниками — в статье РБК

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12 марта в США вступили в силу 25-процентные ввозные пошлины на алюминий и сталь. В Белом доме обосновали решение тем, что иностранные компании наводнили американский рынок дешевым металлом, производство которого нередко субсидируется их правительствами. Под новые пошлины попала преимущественно продукция ключевых партнеров и соседей США — Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Индии, Канады, Мексики, Нидерландов, ОАЭ, Тайваня, Южной Кореи и Японии.

Как соседи США реагировали на тарифную угрозу

Трамп анонсировал введение тарифов на товары из Канады и Мексики еще до своей инаугурации. Республиканец позиционировал их как инструмент давления, способный положить конец нелегальной миграции и контрабанде наркотиков через общие с этими странами границы. 25-процентные тарифы должны были вступить в силу еще в начале февраля, но после уступок со стороны соседей Трамп отложил введение пошлин до 4 марта. А на следующий день, после того как тарифы заработали, Трамп отменил их для автокомплектующих из Мексики и Канады сроком на месяц. 6 марта он также вывел из-под действия новых пошлин до 2 апреля все товары, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение (USMCA).

Турбулентность отношений с Вашингтоном усугубила разногласия внутри канадского правительства и правящей Либеральной партии, которая и без того стремительно теряла популярность. В январе премьер-министр Джастин Трюдо объявил об отставке, а 9 марта либералы выбрали своим новым лидером экс-главу Банка Англии Марка Карни. Он вступит в должность главы правительства после завершения процедур по транзиту власти.

Как и его предшественник, Карни настроен решительно противостоять США — он пообещал сохранить повышенные в ответ тарифы на американские товары в силе «до тех пор, пока американцы не проявят к нам уважения». 10 марта власти провинции Онтарио также увеличили на 25% цену на электроэнергию, поставляемую в штаты Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк.

Это привело Трампа в ярость — он пообещал повысить тарифную ставку для канадских стали и алюминия до 50%, а также пригрозил, что 2 апреля повысит пошлины на поставляемые из Канады в США автомобили, чтобы «навсегда остановить» местный автопром. «Могли ли вы себе представить, что Канада опустится так низко, чтобы использовать электричество, которое так влияет на жизнь невинных людей, в качестве разменной монеты и угрозы? Они заплатят за это такую цену, что о ней еще много лет будут читать в учебниках истории!» — написал он в соцсети Truth Social. Угрозы возымели эффект: Онтарио отказалось от пошлин на электроэнергию, а США оставили тарифную ставку для канадских алюминия и стали на уровне 25%.

Трамп также требует от Оттавы немедленно отменить и тариф в размере 250–390% на молочные продукты из США. Он начинает действовать только в случае превышения определенного лимита продаж; однако ни в одной из категорий американские производители не выходят за его пределы и их товары тарифами не облагаются, отмечает CNN. Тем не менее Трамп пообещал ввести «ответные» тарифы на канадскую молочную и древесную продукцию.

Все свои угрозы президент сопровождает политическим давлением, упорно предлагая Канаде отказаться от суверенитета и стать 51-м штатом США. «Это приведет к полному исчезновению всех тарифов и всего остального. Налоги канадцев будут значительно снижены, они будут более защищены в военном и ином отношении, чем когда-либо прежде, — сказал Трамп 11 марта. — Искусственная разделительная линия, проведенная много лет назад, наконец-то исчезнет». Впрочем, наблюдатели относятся к предложению Трампа с большим скепсисом.

Мексика также приложила все усилия, чтобы избежать повышения пошлин, и президенту страны Клаудии Шейнбаум удалось договориться с американской администрацией об отсрочке тарифов на продукцию автопрома на месяц.

Национальная палата черной металлургии Мексики (Canacero) предупредила о серьезных последствиях тарифной войны для сталелитейной промышленности и всей цепочки металлообработки в Северной Америке (объем мексиканского экспорта стали в США оценивается в $2,1 млрд). 10 марта министр экономики республики Марсело Эбрард в третий раз встретился с рабочей группой Министерства торговли США в Вашингтоне, чтобы добиться отсрочки, но ему этого не удалось. «Поездки в Вашингтон ясно дали понять о возвращении торгового протекционизма», — отметил Эбрард. Ожидается, что Шейнбаум анонсирует ответные меры 12 марта.

Какие пошлины Трамп готовит для других партнеров

Трамп наметил следующий этап своей торговой войны на 2 апреля — в этот день он хочет ввести «взаимные» тарифы. По замыслу американского президента, они будут зеркалить пошлины, вводимые другими странами на американские товары. Кроме того, в конце февраля он пригрозил ввести 25-процентные тарифы на алюминий, сталь, автомобили и другие товары из Европейского союза. «ЕС создали, чтобы подставить США, — заявил политик. — Они действительно воспользовались нами. Они не покупают наши автомобили, нашу сельскохозяйственную продукцию. Они используют всевозможные причины для отказа. А мы покупаем у них все».

Пошлины на сталь и алюминий не стали сюрпризом для ЕС — во время своего первого президентского срока Трамп уже вводил эти меры. Associated Press отметило, что тогда они нанесли заметный ущерб европейским производителям и привели к повышению стоимости стали для американских компаний. Лишь в октябре 2021-го ЕС удалось договориться о компромиссе с администрацией Джо Байдена.

Брюссель принялся за разработку ответных мер на случай новой торговой войны сеще прошлым летом. Изначально в ЕС делали ставку на переговоры, рассчитывая предложить Вашингтону увеличение закупок американской продукции, включая сжиженный природный газ (СПГ), что в конечном счете могло бы сократить торговый дефицит, о котором регулярно говорит Трамп. В Евросоюзе также надеялись, что Белый дом примет во внимание намерение европейских членов НАТО увеличить расходы на оборону. На случай провала этой тактики Еврокомиссия (ЕК) составила список импортируемых из США товаров, на которые могла бы ввести пошлины в размере 50% или более (в аналогичный список в 2018-м попали бурбон, джинсы Levis и мотоциклы Harley Davidson).

Поскольку Трамп не сделал исключений ни для кого из союзников, 12 марта ЕК анонсировала ответные меры, отметив, что введенные США пошлины подрывают трансатлантическую торговлю и наносят ущерб как производителям, так и потребителям. Согласно опубликованному плану, с 1 апреля блок обещает восстановить пошлины 2018 и 2020 годов на товары из США на общую сумму €6,4 млрд, а в середине апреля ввести новый пакет контрмер, который затронет поставки объемом €18 млрд. В то же время в ЕК подчеркнули, что блок по-прежнему готов работать с администрацией США для поиска решения путем переговоров: «Вышеуказанные меры могут быть отменены в любое время, если такое решение будет найдено».

По данным Eurostat, в 2023-м США были крупнейшим партнером ЕС по экспорту (доля США составила 19,7%) и вторым по величине по импорту (13,7%); объем торговли товарами и услугами между ними превысил €1,5 трлн.

На фоне изменения позиции США относительно конфликта на Украине трансатлантические отношения и без того переживают кризис. Один из представителей европейской сталелитейной промышленности, которого цитирует Politico, заявил, что еврочиновники «будут бить кувалдой, потому что Трамп им надоел». Издание отмечает, что американские пошлины на сталь и алюминий сильнее всего ударят по Канаде и Мексике, но негативный эффект ощутит и ЕС, являющийся третьим по объему поставщиком стали в Америку. «Мы больше не можем полагаться на США — это новая реальность. Поэтому мы должны жестко наносить ответные удары, это единственное лекарство», — заявил Politico европейский дипломат.

Недоволен Трамп и тем, как устроена торговля США с ключевыми союзниками в Азии. Выступая в конгрессе 4 марта, он выразил возмущение, что Индия облагает американскую автомобильную продукцию пошлинами выше 100%, а тарифы в Южной Корее «в среднем в четыре раза выше» американских. «Мы оказываем Южной Корее огромную военную и иную помощь, но вот что происходит. Так с нами поступают и враги, и друзья. Эта система несправедлива по отношению к Соединенным Штатам и всегда такой была», — резюмировал он.

Korea Herald предположила, что Трамп говорил о режиме наибольшего благоприятствования, в рамках которого тарифная ставка Южной Кореи составляет 13,4%, тогда как у США действительно в четыре раза меньше — 3,3%. Однако эти ставки в действительности не применяются, поскольку еще в 2012 году Вашингтон и Сеул заключили соглашение о свободной торговле, по которому американские товары облагаются тарифами в размере около 0,79%, пояснили в Министерстве промышленности Южной Кореи. Индийские тарифы на определенную категорию автомобилей, премиальную, действительно раньше составляли 125%, в феврале они были снижены до 70%. Ставки по другим категориям и того ниже.

Японский премьер Сигэру Исиба, играя на опережение, в начале февраля встретился с Трампом и пообещал нарастить прямые инвестиции в экономику США до $1 трлн и увеличить закупки американского СПГ. Возможно, поэтому республиканец обошел вниманием торговый дисбаланс с Токио в своем выступлении в конгрессе. В середине февраля в Вашингтоне также побывал премьер-министр Индии Нарендра Моди, который согласился начать переговоры о выправлении дисбаланса в торговле с Америкой, сохраняющегося вот уже полвека (по данным Торгового представительства США, в 2024 году он составил $45,7 млрд; Трамп назвал цифру $100 млрд).

Южная Корея не может организовать саммит с США из-за политического кризиса, вызванного импичментом президента Юн Сок Ёля. Но временно исполняющий обязанности главы государства Чхве Сан Мок признает, что «стрела политики «Америка прежде всего», проводимой под руководством Трампа, наведена на Корею», и пытается найти подход к союзнику: 13‒14 марта министр торговли Южной Кореи Чон Ин Кё посетит Вашингтон.

Чем опасны тарифные войны для США

Торговые войны, начатые Трампом в его первое президентство, принесли некоторые конструктивные плоды, среди которых соглашение USMCA с Канадой и Мексикой. Однако в Белом доме понимают, что тарифы не панацеея от торгового и бюджетного дефицита, о чем свидетельствуют решения Трампа частично отменить некоторые из анонсированных пошлин, пркомментировал РБК заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН, руководитель Центра изучения стратегического планирования Сергей Кислицын. По его мнению, администрация США рассматривает тарифы как инструмент достижения преференций со стороны других игроков мировой экономики, в первую очередь партнеров Америки. «Трамп, конечно, говорит, что тариф — это его любимое слово, но в Белом доме прекрасно понимают, что это не поможет американцам выправить отрицательные сальдо торгового баланса и приведет к ряду других серьезных проблем, а рост цен ляжет на американских потребителей», — поясняет эксперт.

Тарифы недолго будут эффективны в качестве средства шантажа, поскольку другие страны вскоре к ним привыкнут, предположил Кислицын. Впрочем, средневзвешенный тариф США на всю номенклатуру импорта сейчас действительно ниже, чем, например, у европейских стран, он составляет примерно 3%. «Вероятно, администрация Трампа хочет подтянуть этот показатель до того, что будут считать честным бизнесом и честным положением Соединенных Штатов в мировой экономике», — размышляет эксперт. Администрация Байдена, продолжил Кислицын, делала ставку на френдшоринг (перенаправление цепочек поставок в страны, считающиеся политически и экономически безопасными), однако команда Трампа воспринимает мировую экономику как «поле для конкурентной борьбы», в которой США должны одержать победу.

Кислицын отметил, что в среднесрочной перспективе США могут стремиться к пересмотру USMCA — возможно, с введением новых условий и требований, отвечающих американским интересам. «Еще одним важным требованием будет введение Канадой и Мексикой тарифов в отношении Китая и выстраивание своего рода североамериканского торгового союза, который будет огражден тарифами от внешнего мира — в первую очередь от Китайской народной республики, что, вероятно, является важнейшей задачей для администрации Трампа», — резюмировал эксперт.

Профессор Института экономических исследований Мексики Альберто Круз Бланко Моритц заявил РБК, что принятые Трампом меры окажут негативное воздействие на экономику соседа США, стимулировав рост безработицы. «Ожидаемый эффект любых тарифов — повышение цен на импортные товары и, следовательно, снижение спроса на них. Правительство США надеется, что это произойдет. Для Мексики лучший способ отреагировать — это стимулировать внутренний рынок», — отметил эксперт, подчеркнув, что дальнейший ход тарифной войны «непредсказуем».

Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец заявил РБК, что из-за введенных Трампом тарифов Мексика ежедневно будет терять около $80 млн, а за год сумма потерь, по разным оценкам, может составить около $50 млрд. Однако пострадают и США, поскольку целые секторы американской экономики прямо ориентированы на торговлю с Мексикой.

При этом Хейфец отмечает, что Мексика не ограничивается партнерством с США. «Сегодня у Мексики появилась определенная подушка безопасности в виде торговли с Китаем. Есть отдушина и в виде возможности торговать с рядом стран Латинской Америки и Европы. Мексика была инициатором создания CELAC — сообщества стран Латинской и Карибской Америки и не раз говорила о необходимости активировать этот процесс. У Канады с ее более развитой экономикой, как ни странно, ситуация хуже, поскольку значительная часть производств этой страны замкнута только на США», — считает эксперт.

По мнению Хейфеца, динамика торговых войн будет зависеть прежде всего от отношений США с Китаем. «Трамп одновременно ввязался в серьезное выяснение отношений с Пекином. Китай же на уступки идти пока что не собирается. И если Трамп начнет сталкиваться с проблемами по нескольким направлениям, тогда он будет вынужден в какой-то момент ослабить давление на ту же Мексику», — подытожил эксперт.