Как ЕС подготовился к торговой войне с Трампом Брюссель надеется на переговоры с США, но разработал ответные меры

Министры промышленности и торговли стран ЕС обсудили возможный ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы на европейскую продукцию. Как это скажется на трансатлантическом сотрудничестве, разбирался РБК

Фото: Guido Kirchner / dpa / Global Look Press

4 февраля в Варшаве завершилась двухдневная встреча министров промышленности и торговли стран ЕС. В частности, они обсудили способы повышения конкурентоспособности блока на мировых рынках, а также общий подход к его внешним партнерам, включая США.

Президент США Дональд Трамп, уже анонсировавший повышение экспортных тарифов для Мексики и Канады, готовится ввести аналогичные меры и в отношении Европы. 2 февраля он заверил, что Соединенные Штаты «точно» введут дополнительные пошлины на поставки товаров из ЕС, отметив, что дефицит США в двустороннем товарообороте с блоком превышает $300–350 млрд. По словам американского лидера, европейцы не покупают у США почти ничего, в то время как американцы покупают у них все, — и, таким образом, ЕС «перешел все границы» в вопросах торгового баланса.

Еще до выборов Трамп предупреждал, что в случае победы введет пошлины в размере 20% для Европы и 60% для Китая. 2 февраля республиканец подписал указ о введении 10-процентных пошлин на китайскую продукцию и 25-процентных — на канадскую и мексиканскую. После этого Оттава и Мехико договорились с администрацией США об отсрочке на месяц.

Во время своего первого президентского срока Трамп вводил пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из стран ЕС. Associated Press отмечало, что в итоге эти меры нанесли ущерб европейским производителям и привели к повышению стоимости стали для американских компаний. В октябре 2021-го ЕС удалось договориться о компромиссе по этому вопросу уже с администрацией Джо Байдена. По данным Eurostat, в 2023-м США были крупнейшим партнером ЕС по экспорту (доля США составила 19,7%) и вторым по величине партнером по импорту (13,7%); объем торговли товарами и услугами между трансатлантическими партнерами превысил €1,5 трлн. The Guardian со ссылкой на Бюро переписи населения Министерства торговли США (USCB) отмечает, что Америка является крупнейшим импортером товаров в мире: в 2023-м она закупила продукцию на сумму $3 трлн. В то же время у страны самый большой торговый дефицит — на сумму около $1 трлн. Максимальный показатель в торговле с Китаем — $279 млрд в 2023-м, с ЕС — $208 млрд. В конце января USCB сообщило, что дефицит американской внешней торговли в декабре 2024-го увеличился на 18,0%, до $122,1 млрд, что стало самым большим показателем с 1992 года.

Как ЕС может ответить Трампу

После того как Трамп подтвердил намерение ввести тарифные пошлины против ЕС, в Еврокомиссии (ЕК) заявили о готовности «решительно ответить любому торговому партнеру, который несправедливо или произвольно вводит тарифы на товары ЕС».

По прибытии в Варшаву еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович подчеркнул, что ЕС предпочел бы на раннем этапе договориться с новой администрацией США, чтобы «избежать мер, которые могли бы нарушить самые важные торговые и инвестиционные отношения на этой планете». По его словам, в дискуссии о торговом дефиците важно обратиться к реальным фактам. «Если вы посмотрите на это с точки зрения общей торговли, составляющей €1,5 трлн, то торговый дефицит составляет всего 3% от этой суммы; если взять торговлю товарами и услугами, то дефицит США по отношению к ЕС составляет всего €50 млрд», — отметил Шефчович. Исходя из этого, в Брюсселе, по его словам, считают, что решить эту проблему можно посредством конструктивного взаимодействия. «Но в то же время совершенно ясно, что, если по нам будут нанесены несправедливые или произвольные удары, мы ответим жестко», — заключил еврокомиссар.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, находящаяся в этот день на встрече с послами ЕС в Брюсселе, также заявила, что в блоке готовы к «жестким переговорам» с Трампом относительно таможенной политики. «Сейчас нашим главным приоритетом является работа во многих областях, где наши интересы сходятся, от критических цепочек поставок до новых технологий. Чтобы урегулировать любые претензии и заложить основы для более прочного партнерства. <…> Но мы также ясно дадим понять, что всегда будем защищать свои собственные интересы», — отметила она (цитата по Reuters).

На неформальном саммите лидеров ЕС, который прошел 3 февраля в Брюсселе, лидеры стран Союза предупредили США о последствиях в случае введения тарифных ограничений. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что «Европа должна будет заставить себя уважать и, следовательно, отреагировать», если ее коммерческие интересы будут затронуты.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что ЕС достаточно силен, чтобы отреагировать на любые торговые пошлины США. В то же время он подчеркнул, что в конечном итоге от обмена товарами и услугами выигрывают обе стороны, и потому главная цель, по его словам, состоит в продуктивном сотрудничестве.

По данным Eurostat, Германия является крупнейшим экспортером товаров в США (в 2023-м году ФРГ экспортировала в США товары на €158 млрд). Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек говорил о том, что тарифные ограничения Трампа в первую очередь атакует немецкую экономику, поскольку у ФРГ самое большое сальдо торгового баланса с США. The Telegraph отмечает, что американские пошлины на экспорт из ЕС грозят нанести серьезный удар по таким немецким автопроизводителям как Volkswagen, BMW и Audi, которым и так приходится бороться с конкуренцией со стороны Китая и жесткими требованиями ЕС в рамках зеленой политики. По оценкам аналитиков, если США и ЕС введут взаимные пошлины в размере 25%, экспорт немецких автомобилей в Соединенные Штаты сократится на 7%.

Financial Times сообщает, что европейские структуры еще летом начали готовить план действий на случай торговой войны с США. Брюссель, согласно информации издания, делает ставку на переговоры с новой администрацией США: ЕС мог бы покупать больше американской продукции, включая сжиженный природный газ (СПГ), что в конечном счете могло бы сократить торговый дефицит, о котором регулярно говорит Трамп. Некоторые европейские страны также рассчитывают на то, что обещания увеличить расходы на оборону могут успокоить Трампа, который требует от стран-членов НАТО выделять 5% ВВП на военные нужды. Однако если эти усилия не увенчаются успехом, то ЕС придется использовать «План Б», и с этой целью торговый департамент ЕК уже составил список импортируемых из США товаров, на которые Брюссель может ввести пошлины в размере 50% или более (в подобный список в 2018-м ЕК включала бурбон, джинсы Levis и мотоциклы Harley Davidson).

Кроме того, еще в 2023-м году ЕС утвердил так называемый «Инструмент по борьбе с принуждением» (ACI) — это механизм, который устраняет любые бюрократические препятствия для возмездия в случае экономического давления со стороны других государств. В Еврокомиссии подчеркивали, что ЕС будет продолжать сотрудничать с партнерами-единомышленниками и союзниками для решения проблем экономического принуждения, а ACI станет «важным дополнением» к международным усилиям в этой области.

Европейцы склонны считать, что им все же удастся переубедить Трампа, разговаривая с ним на «языке транзакций», отмечает The Telegraph. Издание напоминает, что решение ЕС закупать американские соевые бобы помогло в 2018-м предотвратить введение Трампом дальнейших тарифов в отношении продукции из Европы.

Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Пашик заявил по итогам встречи в Варшаве, что ЕС столкнулся с необходимостью «взглянуть на новую динамику в трансатлантических отношениях». В то же время, по его словам, министры считают, что партнерство ЕС с США должно оставаться стратегическим. «В контексте сообщений, поступающих из Вашингтона в настоящее время, нам необходимо сохранять нашу солидарность. Странам ЕС необходимо держаться вместе», — добавил Пашик, отметив, что в блоке рассчитывают на конструктивный диалог с американцами.

Шефчович, выступая перед журналистами заявил, что не будет спекулировать насчет того, какие меры могут быть приняты в ответ на американские тарифы. По его словам, ЕС пока ожидает контактов с новым министром торговли США, на должность которого Трамп предложил председателя совета директоров инвестиционной компании Cantor Fitzgerald Говарда Латника. «Никакие другие две экономики в мире так не интегрированы как наши. <...> Поэтому мы готовы слушать. Мы готовы взаимодействовать, вести переговоры в наших общих интересах», — заявил Шефчович, вновь подчеркнув, что блок также готов и к жесткому ответу.

Каковы возможные последствия торговой войны США и ЕС

Один из ключевых аргументов, который, как надеются в ЕС, может подействовать на Трампа, — это «помахать ему китайской морковкой», отмечает Euractiv. Во время своего первого срока Трамп подталкивал европейцев к тому, чтобы они присоединились к политике США в отношении Китая. Некоторые дипломаты в ЕС полагают, что правильная позиция в отношении КНР может найти отклик у Трампа и сейчас, тем более что Брюссель уже движется к торговой войне с Пекином.

Отношения ЕС и Китая обострились после того, как в начале июля прошлого года Еврокомиссия ввела временные пошлины на китайские электрические автомобили в размере от 17,4 до 38,1%. В ЕК считают, что китайские производители этой продукции выигрывают от «несправедливого» субсидирования со стороны государства, что создает угрозу для производства таких электромобилей в ЕС. Китай заявляет, что субсидированного перепроизводства в стране нет. Ответом Пекина на пошлины стало антидемпинговое расследование в отношении европейских поставок свинины — крупной статьи китайского импорта из Европы.

Критики подхода Трампа, который силой пытается добиться уступок от партнеров, утверждают, что торговая война с Европой помешает намерению новой администрации США снизить влияние Китая. Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил The Washington Post, что агрессивный подход Вашингтона может легко вызвать обратный эффект: «Если США не собираются помогать Европе с Россией, Европа не сможет помочь США с Китаем. Лучше работать вместе».

К слову, глава европейской дипломатии Кая Каллас на неформальном саммите в Брюсселе намекнула, что в случае введения Трампом тарифов против ЕС в выигрыше будет КНР. «Очевидно, что в торговых войнах нет победителей. Если США и ЕС начнут торговую войну, смеяться последним будет Китай», — заявила она.