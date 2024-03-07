В Финляндии вынесли первый приговор за нарушение санкций против России
Суд в Финляндии вынес приговор в отношении гражданина Франции Габриэля Темина, которого обвинили в экспорте «тысяч беспилотников» в Россию, пишет газета Helsingin Sanomat, отмечая, что это первый приговор в стране за нарушение новых санкций в отношении России.
Темин — генеральный директор финских компаний Luminor и Siberica, которые занимаются международными перевозками грузов и складами.
Бизнесмена обвиняли в «экспорте тысяч беспилотных летательных аппаратов в Россию», но в итоге суд не нашел этому прямых доказательств. Позже следствие выяснило, что в 2022 и 2023 годах Темин экспортировал из Германии в Россию товары, подпадающие под экспортные ограничения. В документах пунктом назначения был указан Казахстан, но в итоге товары были отправлены в Санкт-Петербург.
Компании Темина также перевозили через Россию оборудование Skynet, которое Luminor приобрела на Тайване. Это устройства, предназначенные для перехвата беспилотников, стоимостью почти €400 тыс.
Прокуратура требовала для подсудимого четыре года лишения свободы, но в итоге суд приговорил его к девяти месяцам тюремного заключения условно.
Совет ЕС в ноябре 2022 года единогласно одобрил включение нарушения санкционных мер в список преступлений против Евросоюза.
«Включение нарушения ограничительных мер в список преступлений против ЕС — первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций на всей территории ЕС и предотвращение попыток обойти или нарушить ограничения», — сообщили тогда в Брюсселе.
В дальнейшем власти ЕС неоднократно принимали меры против обхода санкций.
В декабре 2023 года Совет ЕС обязал экспортеров европейских товаров в контрактах на поставку определенных чувствительных продуктов в третьи страны, не относящиеся к «партнерским», прописывать условие, запрещающее реэкспорт в Россию или в другую страну для использования в России.
Новая статья была введена в санкционный регламент ЕС 833/2014, определяющий секторальные санкции в отношении России.
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