В России объявили в розыск главу МВД Эстонии

Главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса объявили в розыск в России. В отношении него возбудили дело об уничтожении или повреждении памятников советским воинам, пишет ТАСС

Лаури Ляэнеметс (Фото: Radek Pietruszka / EPA / TACC)

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен в розыск в России по уголовной статье, следует из базы данных МВД. Там не уточняется, по какой статье разыскивают министра.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что в отношении Ляэнеметса возбудили дело по ст. 243.4 УК (уничтожение или повреждение захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных советским воинам).

Фото: МВД России

Ляэнеметс заявил Delfi, что, поскольку Россия приближается к президентским выборам и 9 Мая, в объявлении министра в розыск «нет ничего удивительного». «Она [Россия] стремится к тому, чтобы нас, возможно, изолировали», — заявил глава эстонского МВД.

По словам Ляэнеметса, он не знает оценок Россией своей деятельности, но «к таким вещам относится очень серьезно». «У нас есть охрана — я доверяю им, они справятся с работой и обеспечат государственную безопасность Эстонии, включая членов правительства», — сказал он.

В феврале эстонский премьер Кая Каллас сообщила о пресечении «гибридной операции российских спецслужб» и задержании десяти человек. Среди них были те, кто повредил автомобили Ляэнеметса и журналиста портала Delfi Андрея Шумакова, писал ERR. До этого в республике задержали двух человек по подозрению в осквернении мемориала Синимяэ, посвященного боям при Нарвской наступательной операции Красной армии летом 1944 года. В эстонской полиции также связали эти действия с Москвой.

13 февраля МВД России объявило в розыск по уголовной статье Каллас. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что «это только начало». Как уточнял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в розыск были объявлены политики, которые «ответственны за решения, фактически являющиеся надругательством над исторической памятью».

После начала военной операции на Украине в ряде стран бывшего СССР начали демонтировать советские памятники. Летом 2022 года Каллас заявляла, что в Эстонии планируют убрать «из публичного пространства» все советские мемориалы. «Мы не дадим России возможность использовать прошлое для нарушения внутреннего мира в Эстонии», — говорила она тогда. В МИД России обещали асимметричные меры в отношении стран Прибалтики за снос памятников.