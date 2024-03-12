 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В России объявили в розыск главу МВД Эстонии

В России объявили в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса
Главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса объявили в розыск в России. В отношении него возбудили дело об уничтожении или повреждении памятников советским воинам, пишет ТАСС
Лаури Ляэнеметс
Лаури Ляэнеметс (Фото: Radek Pietruszka / EPA / TACC)

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен в розыск в России по уголовной статье, следует из базы данных МВД. Там не уточняется, по какой статье разыскивают министра.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что в отношении Ляэнеметса возбудили дело по ст. 243.4 УК (уничтожение или повреждение захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных советским воинам).

Фото: МВД России
Фото: МВД России

Ляэнеметс заявил Delfi, что, поскольку Россия приближается к президентским выборам и 9 Мая, в объявлении министра в розыск «нет ничего удивительного». «Она [Россия] стремится к тому, чтобы нас, возможно, изолировали», — заявил глава эстонского МВД.

По словам Ляэнеметса, он не знает оценок Россией своей деятельности, но «к таким вещам относится очень серьезно». «У нас есть охрана — я доверяю им, они справятся с работой и обеспечат государственную безопасность Эстонии, включая членов правительства», — сказал он.

В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы
Политика
Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press
В феврале эстонский премьер Кая Каллас сообщила о пресечении «гибридной операции российских спецслужб» и задержании десяти человек. Среди них были те, кто повредил автомобили Ляэнеметса и журналиста портала Delfi Андрея Шумакова, писал ERR. До этого в республике задержали двух человек по подозрению в осквернении мемориала Синимяэ, посвященного боям при Нарвской наступательной операции Красной армии летом 1944 года. В эстонской полиции также связали эти действия с Москвой.

13 февраля МВД России объявило в розыск по уголовной статье Каллас. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что «это только начало». Как уточнял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в розыск были объявлены политики, которые «ответственны за решения, фактически являющиеся надругательством над исторической памятью».

Читайте на РБК Pro
ФАС часто отходит от правил: как штрафуют за рекламу без маркировки
Что идет на смену фитнес-браслетам, часам и прочим гаджетам для спорта
Вы можете разрушать свои отношения, не замечая этого. Как остановиться
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год

После начала военной операции на Украине в ряде стран бывшего СССР начали демонтировать советские памятники. Летом 2022 года Каллас заявляла, что в Эстонии планируют убрать «из публичного пространства» все советские мемориалы. «Мы не дадим России возможность использовать прошлое для нарушения внутреннего мира в Эстонии», — говорила она тогда. В МИД России обещали асимметричные меры в отношении стран Прибалтики за снос памятников.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Эстония МВД международный розыск
Материалы по теме
В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы
Политика
Премьер Эстонии заявила, что не боится розыска со стороны российского МВД
Политика
Российского дипломата вызвали в МИД Эстонии из-за решения МВД России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 99,36 (+0,22) Инвестиции, 16:54 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 90,88 (+0,26) Инвестиции, 16:54
Эндрю Тейта задержали в Румынии по обвинению в сексуальном насилии Общество, 17:01
В Курской области запретили публиковать фото и видео о дронах и обстрелах Политика, 16:54
ФАС часто отходит от правил: как штрафуют за рекламу без маркировки Pro, 16:52
Карпин заявил, что никто из «Спартака» ему не звонил Спорт, 16:51
Новые кадры крушения Ил-76 в Ивановской области. Видео Политика, 16:47
Мэра омского Называевска оштрафовали за 97 сгоревших домов Общество, 16:45
Дума одобрила механизм освобождения от наказания для контрактников Политика, 16:43
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Курс евро впервые в марте поднялся выше ₽100 Инвестиции, 16:41
Карпин не согласился с помощником насчет деградации россиян в «Спартаке» Спорт, 16:34
Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырех Политика, 16:29
В России начнут продавать седан Peugeot 508 L. Он заменит Toyota Camry Авто, 16:28
В федерации ответили Тарасовой на обвинение в адрес тренеров Валиевой Спорт, 16:27
Курские власти назвали фейком видео о бое на окраине поселка Теткино Политика, 16:23
Европарламент принял закон о «криминализации» нарушения санкций Политика, 16:18