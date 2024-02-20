В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы
В Эстонии и Латвии при содействии Литвы задержана группа граждан России, которых подозревают в преступлениях, совершенных «по заданию российских властей», сообщил литовский Департамент госбезопасности.
Аресты проходили с прошлого декабря, все подозреваемые — граждане России, у некоторых есть еще и эстонский паспорт. В Эстонии их обвиняют в действиях, направленных против государственной безопасности, а Латвии — в оказании помощи российским спецслужбам в антигосударственной активности.
Ведомство пояснило, что считает Россию ответственной за операции, которые заключаются в распространении пропаганды, дезинформации и целенаправленных нарушениях законодательства разного характера.
«Эстония успешно остановила гибридную операцию российских спецслужб на нашей территории», — написала в X эстонский премьер Кая Каллас.
В Эстонии были задержаны десять человек, среди есть те, кто повредили легковые автомобили министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и журналиста портала Delfi Андрея Шумакова, пишет ERR.
В феврале эстонские спецслужбы сообщали также о задержании двух подозреваемых в осквернении мемориала Синимяэ. Эти действия в полиции также связали с Россией.
Мемориал Синимяэ расположен на холме Гренадеров близ Нарвы и посвящен боям за эту местность при Нарвской наступательной операции Красной Армии летом 1944 года. Сражение считается самым кровопролитным за всю историю Эстонии. Памятники и мемориалы установлены в честь погибших с обеих сторон.
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