В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы

Эстонский премьер объявила о пресечении «гибридной операции российских спецслужб», в стране задержали десять человек, некоторых из которых подозревают в повреждении машин главы МВД и журналиста

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Эстонии и Латвии при содействии Литвы задержана группа граждан России, которых подозревают в преступлениях, совершенных «по заданию российских властей», сообщил литовский Департамент госбезопасности.

Аресты проходили с прошлого декабря, все подозреваемые — граждане России, у некоторых есть еще и эстонский паспорт. В Эстонии их обвиняют в действиях, направленных против государственной безопасности, а Латвии — в оказании помощи российским спецслужбам в антигосударственной активности.

Ведомство пояснило, что считает Россию ответственной за операции, которые заключаются в распространении пропаганды, дезинформации и целенаправленных нарушениях законодательства разного характера.

«Эстония успешно остановила гибридную операцию российских спецслужб на нашей территории», — написала в X эстонский премьер Кая Каллас.

В Эстонии были задержаны десять человек, среди есть те, кто повредили легковые автомобили министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и журналиста портала Delfi Андрея Шумакова, пишет ERR.

В феврале эстонские спецслужбы сообщали также о задержании двух подозреваемых в осквернении мемориала Синимяэ. Эти действия в полиции также связали с Россией.