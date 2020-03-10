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Поправки в Конституцию ,  
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Активисты подали заявки на митинг против обнуления президентских сроков

Фото: Андрей Любимов / РБК

Уведомления о проведении митинга в Москве были поданы в столичную мэрию после выступления президента России Владимира Путина в Госдуме. Об этом РБК сообщили член Либертарианской партии Михаил Светов и член «Открытой России» Татьяна Усманова.

Соответствующие документы на проведение митинга были поданы двумя группами организаторов: представителями «Открытой России», «Партии перемен», команды Егора Жукова, а также движением «Гражданское общество», лидером которого является Михаил Светов.

«Организаторы считают недопустимым переписывание Конституции», — говорится в сообщении организаторов, поступившем в РБК. Они выступают против снятия ограничений для действующего и действовавшего президента для участия в выборах главы государства.

Как рассказал РБК Светов, на момент подачи заявления представители «Гражданского общества» не знали об альтернативной заявке. «Поэтому сейчас мы ведем с ними переговоры. Это общегражданский митинг, и мы готовы сотрудничать со всеми», — сказал он. Акция «Гражданского общества» заявлена на 25 тыс. человек с целью демонстрации несогласия с внесением изменений в Конституцию, «обнуления» президентских сроков, а также в защиту фигурантов дела «Сети», «Нового Величия» и других политических активистов.

Альтернативный митинг заявлен на 50 тыс. человек. По словам его организатора Татьяны Усмановой, подобное мероприятие будет востребовано среди граждан. «Надеюсь, коронавирус и прочие истории не помешают нам. Наша основная цель — показать, что в стране есть люди, которых не устраивает то, что происходит», — сказала она.

РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Ранее Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы после поступивших предложений о новых поправках в Конституцию. В частности, депутат Валентина Терешкова заявила о необходимости «обнулить» президентский срок действующего главы государства после принятия новой версии Конституции и дать ему возможность участвовать в новых президентских выборах. В ходе своего выступления Путин допустил такой вариант, если поправка будет поддержана гражданами при голосовании, а ее законность подтвердит Конституционный суд.

Теги: митинг, оппозиция, поправки в Конституцию, новости РБК
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