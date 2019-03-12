Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

В Госдепе США обвинили «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки американским санкциям. Ранее «за материальную поддержку» PDVSA под санкции попал российско-венесуэльский банк

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Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.

«Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, венесуэльской госкомпании, вопреки санкциям США. А глава «Роснефти», Игорь Сечин, продолжает спасать режим», — сказал Помпео журналистам в Вашингтоне. О каких объемах нефти идет речь глава Госдепа США не уточнил.

США ввели санкции против PDVSA в ночь с 28 на 29 января. Венесуэльской госкомпании принадлежит также американский холдинг Citgo Petroleum, мощность трех его НПЗ составляет 749 тыс. барр. нефти в сутки. Компании из США обязали переводить оплату за венесуэльскую нефть на заблокированный счет компании, доступа к которому нет у Мадуро

Это произошло на фоне того, как спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны вместо Николаса Мадуро. В Вашингтоне считают Гуаидо легитимным главой государства. По данным Eikon Refinitiv, за месяц после введения санкций PDVSA сократила добычу на 40%, до 920 тыс. барр. в день. После того, как в Венесуэле произошло масштабное отключение электроэнергии, агентство Bloomberg сообщило, что добыча нефти в Венесуэле снизилась на 50% — до 500 тыс. барр. в день.