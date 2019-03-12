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Delta Air Lines $70 (+36,75%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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Политика ,  
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Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям
В Госдепе США обвинили «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки американским санкциям. Ранее «за материальную поддержку» PDVSA под санкции попал российско-венесуэльский банк
Фото: Richard Drew / AP

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.

«Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, венесуэльской госкомпании, вопреки санкциям США. А глава «Роснефти», Игорь Сечин, продолжает спасать режим», — сказал Помпео журналистам в Вашингтоне. О каких объемах нефти идет речь глава Госдепа США не уточнил.

Бизнес
Венесуэльские риски: чем грозят «Роснефти» санкции США против PDVSA

США ввели санкции против PDVSA в ночь с 28 на 29 января. Венесуэльской госкомпании принадлежит также американский холдинг Citgo Petroleum, мощность трех его НПЗ составляет 749 тыс. барр. нефти в сутки. Компании из США обязали переводить оплату за венесуэльскую нефть на заблокированный счет компании, доступа к которому нет у Мадуро

Это произошло на фоне того, как спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны вместо Николаса Мадуро. В Вашингтоне считают Гуаидо легитимным главой государства. По данным Eikon Refinitiv, за месяц после введения санкций PDVSA сократила добычу на 40%, до 920 тыс. барр. в день. После того, как в Венесуэле произошло масштабное отключение электроэнергии, агентство Bloomberg сообщило, что добыча нефти в Венесуэле снизилась на 50% — до 500 тыс. барр. в день.

«Роснефть» владеет пятью совместными c PDVSA предприятиями по геологоразведке и добыче нефти в Венесуэле. Российская госкомпания выделяла венесуэльской средства, а та, погашала авансы поставками нефти и нефтепродуктов. В конце 2018-го в «Роснефти» заявили, что долг PDVSA составляет $3,1

Финансы
США ввели санкции против российского банка из-за Венесуэлы

11 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк (на 1 февраля занимал 82-е место по активам в российской банковской системе). Такое решение в OFAC приняли из-за «материальной поддержки, спонсирования или обеспечения финансированием» венесуэльской PDVSA. Представитель банка сообщил, что финансовая организация работает в «стабильном режиме» и будет выполнять обязательства перед клиентами.

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что санкции против банка говорят о том, что США будут принимать меры против иностранных финансовых институтов, оказывающих поддержку режиму

Автор: Константин Нагаев
Теги: Майк Помпео, Венесуэла, «Роснефть»
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