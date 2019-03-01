Reuters сообщил о падении экспорта нефти из Венесуэлы на 40%

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,91 0,12 EUR Бирж. 75,00 0,23 Brent 66,11 -0,45% USD Нал. 66,41 65,32 EUR Нал. 75,63 74,42 USD ЦБ 65,89 0,13 EUR ЦБ 74,97 0,14 EUR/USD 1,1376 0,0006 BTC/USD Бирж. 3 902,50 1,00 IMOEX 2 485,27 -0,22% RTSI 1 188,28 -0,23% DJIA 25 913,35 -0,28% Nasdaq 7 532,53 -0,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+36,05%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+13,72%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+36,05%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+13,72%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 65,89 (+0,13) Quote, 28 фев, 12:22
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 74,97 (+0,14) Quote, 28 фев, 12:22
Гуаидо пообещал вернуться в Венесуэлу несмотря на угрозу ареста Политика, 02:09 Shell применит локализованную технологию на «Балтийском СПГ» Бизнес, 01:58 Сотрудник ГИБДД умер при оформлении ДТП в центре Москвы Общество, 01:24 Reuters сообщил о падении экспорта нефти из Венесуэлы на 40% Экономика, 01:19 Небензя заявил об «убийстве» российского проекта резолюции по Венесуэле Политика, 01:00 Набсовет поручил «Роскосмосу» обойтись без аварий во время запуска Технологии и медиа, 00:34 В Брюсселе отреагировали на венгерскую кампанию с портретами Сороса Политика, 00:22 Что изменится в законах в марте 2019 года Общество, 00:01 В Москве начали штрафовать за остановку на «вафельной» дорожной разметке Общество, 00:01 Экономисты предложили гражданам выбирать самим размер пенсионных взносов Экономика, 00:00 Россияне назвали самые популярные способы защиты трудовых прав Политика, 00:00 «Нафтогаз» сообщил об увеличении долга «Газпрома» на $200 млн Бизнес, 28 фев, 23:56 Россия наложила вето на проект резолюции США по Венесуэле в Совбезе ООН Политика, 28 фев, 23:49 Умер завоевавший четыре «Оскара» композитор Андре Превин Общество, 28 фев, 23:34
Экономика ,  
0 
Reuters сообщил о падении экспорта нефти из Венесуэлы на 40%
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA за месяц на 40% сократила экспорт после того, как США ввели против нее санкции
Нефтяная скважина рядом с городом Эль-Тигре (Фото: Fernando Llano / AP)

После того, как США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, объем ее экспорта сократился на 40%, передает агентство Reuters со ссылкой на данные компании и портала Eikon.

О новых санкциях объявили 28 января, с тех пор Венесуэла экспортировала 920 тыс. барр. нефти и топлива в день, тогда как ранее эти показатели были в районе 1,47 — 1,66 млн барр. в день, отмечает агентство.

По данным Reuters, почти 70% экспорта нефти из Венесуэлы приходятся на Азию, больше всего нефти из южноамериканской страны покупает Индия, следом идут Сингапур и Китай. Еще 15% нефти приобрели страны Европы, на долю США приходится 11%, а еще 2% покупают страны Карибского бассейна.

Санкции США против PDVSA предписывают американским компаниям, которые покупают венесуэльскую нефть, перечислять оплату только на заблокированный счет PDVSA в США, к которому нет доступа у президента страны Николаса Мадуро. По данным исследовательской компании Kpler, после этого экспорт нефти из Венесуэлы в США упал с 484 тыс. барр. в день до 149 тыс. барр. в день.

Бизнес
Венесуэльские риски: чем грозят «Роснефти» санкции США против PDVSA

Газета The Wall Street Journal сообщала, что в результате нефтехранилища Венесуэлы были заполнены, а танкеры прекратили движение у берегов страны.  При этом, 27 февраля, спустя почти месяц после введения новых ограничений, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что добыча и экспорт «не снизились под воздействием санкций США».

В Вашингтоне пригрозили, что страны и компании, поддерживающие «кражу венесуэльских ресурсов режимом Мадуро, не будут забыты».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Венесуэла, экспорт нефти
Материалы по теме
Reuters сообщил о разрыве Citgo связей с венесуэльской PDVSA
Бизнес
«Дочка» PDVSA в США в обход решения суда объявила о новом руководстве
Бизнес
Reuters узнал о заморозке счетов PDVSA в Газпромбанке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter