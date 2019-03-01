Reuters сообщил о падении экспорта нефти из Венесуэлы на 40%

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA за месяц на 40% сократила экспорт после того, как США ввели против нее санкции

Нефтяная скважина рядом с городом Эль-Тигре (Фото: Fernando Llano / AP)

После того, как США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, объем ее экспорта сократился на 40%, передает агентство Reuters со ссылкой на данные компании и портала Eikon.

О новых санкциях объявили 28 января, с тех пор Венесуэла экспортировала 920 тыс. барр. нефти и топлива в день, тогда как ранее эти показатели были в районе 1,47 — 1,66 млн барр. в день, отмечает агентство.

По данным Reuters, почти 70% экспорта нефти из Венесуэлы приходятся на Азию, больше всего нефти из южноамериканской страны покупает Индия, следом идут Сингапур и Китай. Еще 15% нефти приобрели страны Европы, на долю США приходится 11%, а еще 2% покупают страны Карибского бассейна.

Санкции США против PDVSA предписывают американским компаниям, которые покупают венесуэльскую нефть, перечислять оплату только на заблокированный счет PDVSA в США, к которому нет доступа у президента страны Николаса Мадуро. По данным исследовательской компании Kpler, после этого экспорт нефти из Венесуэлы в США упал с 484 тыс. барр. в день до 149 тыс. барр. в день.