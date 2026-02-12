Зеленский заявил о «своих причинах» уволить Ермака

Зеленский отрицает, что уволил Ермака из-за расследований о коррупции, на то были «свои причины», заявил он. В январе экс-главе офиса президента Украины разрешили вернуться к работе адвокатом

Андрей Ермак (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский имел свои причины на то, чтобы уволить Андрея Ермака с поста главы своего офиса. Об этом он сказал в интервью журналисту The Atlantic Саймону Шустеру.

Зеленский не согласился с тем, что причиной отставки Ермака стало расследование о коррупции. «У меня были свои причины», — заявил он журналисту издания, отметившему, что глава государства прервал его вопрос.

Ермак, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах о мирном урегулировании, конфликтовал с рядом западных дипломатов и «практически со всеми в окружении Зеленского», пишет Шустер. По словам журналиста, за день до того, как покинуть пост главы офиса президента Украины, Ермак обсуждал с ним последний раунд переговоров с Соединенными Штатами, результатом которых стал мирный план из 20 пунктов. По словам Ермака, это план «не противоречит интересам» Украины и учитывает ее красные линии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в феврале, что Москве этот план не передавали ни по официальным каналам, ни по неофициальным. По словам Лаврова, окончательный договор об урегулировании можно было бы согласовать на основе пониманий, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, но документ «несколько раз перелопатили».

Президент Украины объявил об отставке главы своего офиса вечером 28 ноября, утром того же дня у Ермака прошли обыски. Народный депутат Украины Ярослав Железняк утверждал, что Ермак причастен к коррупционным схемам в энергетическом секторе, о расследовании в отношении коКак сообщил основатель юридической компании «Миллер» Маси Найем, Ермак станет одним из адвокатов украинского скелетониста Владислава Гераскевичаторых объявило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Вскоре после обысков Зеленский сообщил, что Ермак ушел в отставку по собственному желанию.

В ноябре экс-глава офиса президента рассказывал New York Post, что собирается отправиться на фронт, однако месяц спустя издание «Зеркало недели» написало, что Ермак «никуда не ушел» и каждый вечер общается с Зеленским в его резиденции. По данным Национальной ассоциации адвокатов Украины, 23 января Ермаку восстановили право на юридическую практику (он не работал адвокатом с февраля 2020 года, когда возглавил офис Зеленского).

