 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Зеленский заявил о «своих причинах» уволить Ермака

Зеленский заявил, что уволил Ермака по собственным причинам
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Зеленский отрицает, что уволил Ермака из-за расследований о коррупции, на то были «свои причины», заявил он. В январе экс-главе офиса президента Украины разрешили вернуться к работе адвокатом
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский имел свои причины на то, чтобы уволить Андрея Ермака с поста главы своего офиса. Об этом он сказал в интервью журналисту The Atlantic Саймону Шустеру.

Зеленский не согласился с тем, что причиной отставки Ермака стало расследование о коррупции. «У меня были свои причины», — заявил он журналисту издания, отметившему, что глава государства прервал его вопрос.

Ермак, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах о мирном урегулировании, конфликтовал с рядом западных дипломатов и «практически со всеми в окружении Зеленского», пишет Шустер. По словам журналиста, за день до того, как покинуть пост главы офиса президента Украины, Ермак обсуждал с ним последний раунд переговоров с Соединенными Штатами, результатом которых стал мирный план из 20 пунктов. По словам Ермака, это план «не противоречит интересам» Украины и учитывает ее красные линии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в феврале, что Москве этот план не передавали ни по официальным каналам, ни по неофициальным. По словам Лаврова, окончательный договор об урегулировании можно было бы согласовать на основе пониманий, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, но документ «несколько раз перелопатили».

Президент Украины объявил об отставке главы своего офиса вечером 28 ноября, утром того же дня у Ермака прошли обыски. Народный депутат Украины Ярослав Железняк утверждал, что Ермак причастен к коррупционным схемам в энергетическом секторе, о расследовании в отношении коКак сообщил основатель юридической компании «Миллер» Маси Найем, Ермак станет одним из адвокатов украинского скелетониста Владислава Гераскевичаторых объявило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Ермак после увольнения из офиса Зеленского вернулся к работе адвокатом
Политика
Андрей Ермак

Вскоре после обысков Зеленский сообщил, что Ермак ушел в отставку по собственному желанию.

В ноябре экс-глава офиса президента рассказывал New York Post, что собирается отправиться на фронт, однако месяц спустя издание «Зеркало недели» написало, что Ермак «никуда не ушел» и каждый вечер общается с Зеленским в его резиденции. По данным Национальной ассоциации адвокатов Украины, 23 января Ермаку восстановили право на юридическую практику (он не работал адвокатом с февраля 2020 года, когда возглавил офис Зеленского).

Как сообщил основатель юридической компании «Миллер» Маси Найем, Ермак станет одним из адвокатов украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Его отстранили от участия в гонке на Олимпийских играх 2026 года из-за отказа сменить шлем с изображениями погибших в ходе военной операции спортсменов, Гераскевич подал апелляцию в выездную панель Спортивного арбитражного суда.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Теги
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Ермак Украина президент Украины увольнение
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Ермак после увольнения из офиса Зеленского вернулся к работе адвокатом
Политика
Кулеба описал свои отношения с Ермаком анекдотом
Политика
ZN сообщило, что Ермак «никуда не ушел»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Мадрид обвинил Рим в «подрыве принципов» ЕС из-за совещания в отеле Политика, 00:23
Авиакатастрофа и потеря родных. Как фигурист Наумов смог вернуться на лед Спорт, 00:03
Власти пошли на уступки бизнесу в споре о биржевых нормативах Бизнес, 00:03
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным Бизнес, 00:01
Россияне назвали финансовые «красные флаги» на первом свидании Инвестиции, 00:00
Над Россией за три часа уничтожили 66 беспилотников Политика, 12 фев, 23:58
Южнокорейская сноубордистка выиграла золото ОИ после жесткого падения Спорт, 12 фев, 23:50
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 12 фев, 23:45
Atlantic сообщила о возможной «самой тяжелой уступке» Киева Политика, 12 фев, 23:40
Reuters узнал о приостановке участия Индии в проекте с «Росатомом» в Мали Политика, 12 фев, 23:28
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 12 фев, 23:18
Два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 12 фев, 23:15
Зеленский заявил о «своих причинах» уволить Ермака Политика, 12 фев, 22:54
Экс-глава «Локомотива» объяснил заказ на убийство советника министра Общество, 12 фев, 22:52