ZN сообщило, что Ермак «никуда не ушел»

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Уволенный на фоне коррупционного скандала глава офиса украинского президента Андрей Ермак «никуда не ушел» и каждый вечер общается с Владимиром Зеленским в его резиденции в Конча-Заспе, пишет издание ZN.ua.

По словам источников, Зеленский готов руководить своим офисом напрямую, оставив ему исключительно технические функции и перераспределив аналитический блок между существующими структурами, включая аппарат Совета нацбезопасности и обороны. Несмотря на то, что у президента чаще стали бывать глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Федоров, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и другие, Ермака по-прежнему никто не спешит списывать со счетов, отмечает издание.

Собеседники утверждают, что замглавы офиса украинского лидера Виктор Микита давно мог предоставить Зеленскому список кандидатов, но он этого не делает и сохраняет тесные контакты с вице-премьером по вопросам восстановления Украины Алексеем Кулебой (ставленником Ермака), который также сохраняет должность. Отсутствие подозрений со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) остается для главы государства основным аргументом «не трогать людей Ермака», рассказали источники.

За несколько дней до отставки главы офиса Зеленского ZN.ua сообщало, что НАБУ и САП предупредили президента о возможных подозрениях против Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, но тот не отреагировал. Впоследствии источники рассказали, что экс-главе офиса готовят подозрение, связанное со строительством четырех имений «Династия», в этом деле фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов, об этом писала «Украинская правда».

Издание также писало о прослушке офиса народного депутата от «Слуги народа» Юрия Киселя, благодаря которой НАБУ зафиксировало его тайные контакты с бывшим первым помощником президента Сергеем Шефиром, а также с другими высокопоставленными чиновниками, «чувствительными» для Банковой — офиса Зеленского. Как утверждают источники из окружения Киселя, речь идет об офисе, где «слуги народа» получали зарплаты в конвертах. По словам собеседников, прослушка в офисе Киселя связана не с операцией «Мидас» — антикоррупционным расследованием НАБУ и САП, а с коррупцией в высших эшелонах власти.

В ноябре на Украине разразился масштабный коррупционный скандал. Тогда прошли обыски у совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По версии антикоррупционных органов, Миндич возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом», операторе трех украинских АЭС. Ее участники получали от контрагентов откаты в размере 10–15% стоимости заключаемых с ними контрактов. В общей сложности через «так называемую прачечную» прошло около $100 млн. Были задержаны несколько человек, в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышов и экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк. В отставку ушли министры юстиции и энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук.

Обыски также прошли у Ермака, после чего он подал в отставку. Сам он называл себя честным и порядочным человеком и отмечал, что не намерен «создавать проблемы» для Зеленского.

По словам детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова, обыски у экс-главы офиса президента не связаны с «делом Миндича». Ранее народный депутат Ярослав Железняк утверждал, что Ермак на записях прослушки окружения Миндича значится под прозвищем Али-Баба.

