Дело Тимура Миндича
0

Ермак после увольнения из офиса Зеленского вернулся к работе адвокатом

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Экс-глава офиса украинского президента Андрей Ермак возобновил адвокатскую деятельность спустя почти шесть лет после ее приостановки, следует из данных Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Право на юридическую практику было восстановлено 23 января 2026 года. Ермак не работал адвокатом с февраля 2020 года, когда возглавил офис Зеленского.

Как пишет «Зеркало недели» со ссылкой на источник, статус адвоката «ничего не меняет для расследования дела «Мидас». Также издание подчеркнуло, что статус адвоката «действует, даже если деятельность приостановлена».

В середине ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что провело операцию «Мидас», касающуюся коррупции в энергетике, и разоблачило схему с получением незаконных доходов от подрядчиков. По данным следствия, ее организатором выступил бизнесмен Тимур Миндич — давний соратник Зеленского.

Позднее представители НАБУ провели обыски у Ермака в рамках дела Миндича. Через несколько часов после обысков Зеленский заявил что Ермак ушел в отставку по «собственному желанию». «Состоится перезагрузка офиса президента Украины», — добавил он.

Ермак в 1995-м окончил Институт международных отношений Киевского университета им. Тараса Шевченко, получил степень магистра по международному частному праву и диплом референта-переводчика английского языка. В том же году получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Анастасия Лежепекова
Тимур Миндич Владимир Зеленский Ермак Украина адвокаты
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
