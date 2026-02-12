Рютте назвал условие возобновления диалога с Россией
Диалог с Россией можно продолжить при условии, что в нем будут участвовать европейские страны, поскольку их связывает одна цель — прекращение конфликта на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции, трансляцию ведет The Guardian на YouTube.
«Возникает дискуссия о том, что могла бы сделать Европа. И я думаю, что это совершенно нормально — вести такую дискуссию [с Россией], если в ней примут участие европейцы. И я уверен, что они примут участие», — сказал Рютте, отвечая на вопрос о возобновлении диалога с Россией.
По словам генсека НАТО, президент США Дональд Трамп преодолел тупик в диалоге с Москвой.
О неизбежности переговоров с Россией заявлял еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Но для этого Евросоюзу нужно разработать собственную стратегию урегулирования конфликта на Украине, указал он.
Глава евродипломатии Кая Каллас объявила 10 февраля, что Европа подготовит список требований к России, который будет использоваться при переговорах по украинскому конфликту. Европейцы хотят внести свой вклад в завершение конфликта, утверждал немецкий канцлер Фридрих Мерц, объясняя необходимость скоординировать действия стран ЕС.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 февраля предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией.
Материал дополняется
