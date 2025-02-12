Белый дом заявил, что не готов говорить о визите Трампа в Россию

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Власти США пока не приняли каких-либо решений по поводу визита президента Дональда Трампа в Россию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Журналист задал вопрос пресс-секретарю, ждет ли Трамп какого-то сигнала или действий от президента Владимира Путина, чтобы поехать в Россию.

«На данный момент мне не сообщили о каких-либо решениях относительно возможного визита президента [Трампа] в Россию или какой-либо личной встречи [с Путиным]», — ответила Левитт.

В среду, 12 февраля, Трамп и Путин провели телефонные переговоры, в результате которых договорились о продолжении личных контактов и организации личной встречи. Политики беседовали почти полтора часа.

Путин пригласил республиканца в Москву и выразил готовность принять американских представителей, в том числе для обсуждения конфликта на Украине. Трамп, в свою очередь, подчеркнул важность скорейшего прекращения боевых действий, в то время как Путин акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта.