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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ заявили, что Украине «станет только хуже» от прекращения огня

CNN: в ВСУ считают, что прекращение огня станет катастрофой для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские военные, с которыми поговорил CNN, низко оценивают вероятность прекращения огня и считают, что в настоящий момент оно было бы выгодно только для Москвы. Путин заявлял, что России «нужно не перемирие, а долгосрочный мир»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украинские военные скептически относятся к перспективе соглашения о прекращении огня с Россией, сообщает телеканал CNN, журналисты которого пообщались с представителями ВСУ.

Командир батальона 66-й механизированной бригады Владимир Саблин считает, что, если перемирие наступит сейчас, Украине «станет только хуже», потому что российская сторона «восстановится, сформирует новые военные подразделения, перегруппируется» и вновь будет готова к боевым действиям.

«Вероятность прекращения огня составляет всего 30%», — считает военный по имени Виктор. По его словам, ситуация на фронте такова, что представить возможность заключения перемирия сложно. Другой собеседник, Андрей, оценивает шансы добиться прекращения боев в 40%. «Другая сторона побеждает, захватывает территории. А нам, по большому счету, нечего сказать», — полагает он.

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Прекращение огня, за которым последует размещение европейских миротворцев из стран — членов НАТО, — ключевой принцип мирного плана, который предложил Кит Келлог, спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Европейский военный чиновник сообщил CNN, что сейчас ведутся «активные обсуждения» этого плана.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киеву для прекращения огня нужны гарантии безопасности и сильная переговорная позиция, страна не может согласиться на заморозку конфликта. Российский президент Владимир Путин со своей стороны подчеркивал, что Москве «нужно не перемирие, а мир, долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан». Минувшим летом он заявлял, что Россия не может первой пойти на прекращение огня, поскольку не уверена, что Украина поступит так же.

В Европе опасаются, что США предложат невыгодное для Киева соглашение, в котором страны ЕС будут использоваться лишь для финансирования восстановления Украины и в качестве гаранта, писала El Pais. По словам собеседников, такая схема стала бы «катастрофой для европейской безопасности».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
прекращение огня ВСУ Украина Военная операция на Украине


 

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