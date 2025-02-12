Зеленский: при покушениях в первые дни конфликта погибли люди в Офисе президента

Зеленский рассказал об убитых в Офисе президента при покушениях на него

Зеленский заявил, что в первые дни конфликта при покушениях на него в офисе президента погибли несколько человек. Москва неоднократно опровергала заявления Киева о том, что президента планировали убить

Владимир Зеленский (Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что при покушениях на него в первые дни конфликта с Россией в его офисе погибли несколько человек.

«Были люди, которые хотели убить, и были выстрелы, и некоторые люди погибли здесь, в нашем офисе. Были и другие люди, которые нас защищали. Была высадка десанта», — сказал он (цитата по Censor.net).

По словам украинского президента, на него давили «разные люди», призывая уехать, потому что «завтра Украину оккупируют, надо бежать».

В ноябре 2023 года Зеленский заявил в интервью The Sun, что с начала российской военной операции пережил «не меньше пяти-шести» попыток покушения на свою жизнь.

В январе того же года газета The Independent опубликовала выдержки из книги американского журналиста и публициста Криса Уиппла «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома», в которой тот писал, что бывший директор ЦРУ Уильям Бернс перед началом военных действий на Украине ездил в Киев, чтобы предупредить Зеленского об угрозе покушений. Уиппл утверждал, что как минимум два покушения удалось предотвратить благодаря разведданным, которые Бернс предоставил украинскому президенту во время этой поездки.

В мае 2024 года контрразведка и Служба безопасности Украины (СБУ) задержали двух полковников управления госохраны (УГО), которые, по версии украинских силовиков, работали на ФСБ и участвовали в подготовке покушений на представителей украинского руководства, в том числе на Зеленского, главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка. По информации ведомства, на роль исполнителя покушения искали военных, приближенных к охране президента, «которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить».

Как утверждала The Times, один из полковников в первые дни конфликта с Россией призывал подчиненных сложить оружие в случае прихода российских войск. Начальник УГО Сергей Рудь после задержания двух своих подчиненных был снят с поста.

Комментируя сообщение СБУ о задержании полковников, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усомнился, что информацию спецслужбы можно воспринимать как «правдивую». Власти России неоднократно опровергали заявления Киева о наличии планов по убийству Зеленского. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что Зеленский перестал быть легитимным главой государства, поскольку срок его полномочий истек в мае 2024 года.