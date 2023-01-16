Автор книги о Байдене рассказал о предупреждениях Зеленскому о покушениях

Поездка директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев в январе 2022 года была предупреждением, утверждается в книге Криса Уиппла, основанной на беседах с «ближним кругом» Байдена. Он сообщил Зеленскому, что на него готовились покушения

Уильям Бернс (Фото: Global Look Press)

Директор ЦРУ Уильям Бернс перед началом военных действий на Украине отправился в Киев, чтобы предупредить Владимира Зеленского об угрозе покушений, пишет американский журналист и публицист Крис Уиппл в своей книге «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома». Книга должна выйти 17 января, ее содержание частично пересказывает The Independent.

Крис Уиппл не сообщает источник информации, но в предисловии отмечает, что содержание основано на беседах с высокопоставленными чиновниками «ближнего круга» Байдена, в частности, с главой аппарата Белого дома Роном Клейном.

Крис Уиппл пишет, что США делились с Киевом разведывательными данными, однако к этим предупреждениям в Киеве относились не всерьез.

В результате перед началом военных действий Бернс лично отправился в Киев, чтобы убедить Зеленского в «реальности угрозы», указано в отрывке из книги, который цитирует The Independent. Джо Байден поручил ему раскрыть президенту Украины «точные детали российских замыслов». Сообщение о подготовке покушения «сразу привлекло внимание Зеленского: он опешил от этой новости и начал мыслить трезво», пишет Уиппл.

Киев заявлял, что Зеленский пережил более десятка покушений начиная с февраля. Уиппл утверждает, что как минимум два покушения удалось предотвратить благодаря данным, которые Бернс передал Зеленскому во время поездки в Киев.

О поездке Бернса в Киев в январе 2022 года сообщали источники CNN, знакомые с ситуацией. Публично об этой поездке ЦРУ не сообщало. «У Бернса была возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности», — говорил один из собеседников телеканала. До этого, в ноябре 2021 года глава ЦРУ посещал Москву, где встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Известно как минимум еще об одной поездке Бернса в Киев. Она произошла в начале октября 2022 года. Во время визита Бернс «подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии, включая непрерывный обмен разведывательными данными», говорили собеседники CNN.

Во время прошлогоднего визита Зеленского в Вашингтон американские спецслужбы усилили меры безопасности из-за опасения, что на президента Украины может быть совершено покушения, сообщал телеканал. По словам собеседников CNN, именно поэтому высокопоставленные правительственные чиновники, а также сотрудники посольства в США не были заранее проинформированы о предстоящем визите Зеленского.

Сообщения о планах российских властей убить президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют действительности, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI в апреле 2022 года. По словам Пескова, Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые Москвой на переговорах условия.