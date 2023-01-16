Автор книги о Байдене рассказал о предупреждениях Зеленскому о покушениях

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 73,83 (+0,72) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 68,29 (+0,71) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Кличко допустил крах энергоинфраструктуры Украины «в любую секунду» Политика, 00:28
Глава МАГАТЭ объявил о создании миссии на Южно-Украинской АЭС Общество, 00:10
Кипр заморозил вклады россиян на €105 млн Политика, 00:00
Минфин предложил передавать конфискованные вещи в Минобороны и МЧС Экономика, 00:00
ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью монет Финансы, 00:00
Кадыров объяснил слова о третьей мировой из-за конфликта на Украине Политика, 16 янв, 23:34
Автор книги о Байдене рассказал о предупреждениях Зеленскому о покушениях Политика, 16 янв, 23:31
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Австрия призвала Запад не переступать черту с запретом виз для россиян Политика, 16 янв, 23:21
Румыния заявила о найденном на берегу элементе ракеты комплекса «Панцирь» Политика, 16 янв, 23:18
Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное в ДНР Политика, 16 янв, 23:00
Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» не общалась с украинкой Общество, 16 янв, 22:50
На Бали автомобиль с российскими туристами упал в овраг с высоты 25 м Общество, 16 янв, 22:43
Кадыров увидел признаки третьей мировой войны в конфликте на Украине Политика, 16 янв, 22:21
Российского форварда включили в тройку лучших игроков недели в НХЛ Спорт, 16 янв, 21:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Автор книги о Байдене рассказал о предупреждениях Зеленскому о покушениях

Автор книги о Байдене Крис Уиппл: глава ЦРУ предупреждал Зеленского о подготовке покушений
Поездка директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев в январе 2022 года была предупреждением, утверждается в книге Криса Уиппла, основанной на беседах с «ближним кругом» Байдена. Он сообщил Зеленскому, что на него готовились покушения
Уильям Бернс
Уильям Бернс (Фото: Global Look Press)

Директор ЦРУ Уильям Бернс перед началом военных действий на Украине отправился в Киев, чтобы предупредить Владимира Зеленского об угрозе покушений, пишет американский журналист и публицист Крис Уиппл в своей книге «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома». Книга должна выйти 17 января, ее содержание частично пересказывает The Independent.

Крис Уиппл не сообщает источник информации, но в предисловии отмечает, что содержание основано на беседах с высокопоставленными чиновниками «ближнего круга» Байдена, в частности, с главой аппарата Белого дома Роном Клейном.

Крис Уиппл пишет, что США делились с Киевом разведывательными данными, однако к этим предупреждениям в Киеве относились не всерьез.

В результате перед началом военных действий Бернс лично отправился в Киев, чтобы убедить Зеленского в «реальности угрозы», указано в отрывке из книги, который цитирует The Independent. Джо Байден поручил ему раскрыть президенту Украины «точные детали российских замыслов». Сообщение о подготовке покушения «сразу привлекло внимание Зеленского: он опешил от этой новости и начал мыслить трезво», пишет Уиппл.

Киев заявлял, что Зеленский пережил более десятка покушений начиная с февраля. Уиппл утверждает, что как минимум два покушения удалось предотвратить благодаря данным, которые Бернс передал Зеленскому во время поездки в Киев.

О поездке Бернса в Киев в январе 2022 года сообщали источники CNN, знакомые с ситуацией. Публично об этой поездке ЦРУ не сообщало. «У Бернса была возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности», — говорил один из собеседников телеканала. До этого, в ноябре 2021 года глава ЦРУ посещал Москву, где встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Читайте на РБК Pro
Как Генри Форд закрыл дыру в кассе на $38 млн в разгар Великой депрессии
Иски-2022: чем закончились суды с Wildberries и другими маркетплейсами
Таможня «плюсует»: какие документы нужны для параллельного импорта товара
Уравниловка и круговая порука: что свойственно русской модели управления

Известно как минимум еще об одной поездке Бернса в Киев. Она произошла в начале октября 2022 года. Во время визита Бернс «подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии, включая непрерывный обмен разведывательными данными», говорили собеседники CNN.

Во время прошлогоднего визита Зеленского в Вашингтон американские спецслужбы усилили меры безопасности из-за опасения, что на президента Украины может быть совершено покушения, сообщал телеканал. По словам собеседников CNN, именно поэтому высокопоставленные правительственные чиновники, а также сотрудники посольства в США не были заранее проинформированы о предстоящем визите Зеленского.

Сообщения о планах российских властей убить президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют действительности, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI в апреле 2022 года. По словам Пескова, Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые Москвой на переговорах условия.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Владимир Зеленский покушение Украина ЦРУ
Материалы по теме
CNN узнал об опасениях США из-за возможного покушения на Зеленского
Политика
Киев сообщил о планах Зеленского выступить на Генассамблее ООН
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter