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Военная операция на Украине ,  
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СБУ сообщила о задержании готовивших покушение на Зеленского офицеров

СБУ: задержаны два полковника госохраны, готовившие покушение на Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
СБУ задержала двух полковников госохраны по подозрению в подготовке покушений на Зеленского и Буданова. По версии ведомства, офицеры сотрудничали с ФСБ до начала спецоперации. Им грозит пожизненное лишение свободы за госизмену
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram

Контрразведка и Служба безопасности Украины (СБУ) задержали двух полковников управления госохраны (УГО), которые, по заявлению украинских силовиков, работали на ФСБ России и участвовали в подготовке покушений на представителей украинского руководства, в том числе президента Владимира Зеленского, главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка. Об этом СБУ сообщила в телеграм-канале.

По данным украинской спецслужбы, офицеры были завербованы российской стороной до начала военной операции: один из «кураторов» в ФСБ провел «ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств». Также за рубежом обычно передавались средства для агентурной сети, добавила СБУ. Офицеры «сливали» секретные данные ФСБ, заявили в Киеве.

По информации СБУ, на роль исполнителя покушения они искали военных, приближенных к охране президента, «которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить». Украинская спецслужба утверждает, что перед Пасхой было запланировано нападение на Буданова.

Один из задержанных полковников обеспечил вооружение для агента: лично привез в Киев FPV-дроны, заряды к РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. СБУ зафиксировала поездки офицера за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, а также разговоры потенциального исполнителя нападения с «куратором» из ФСБ.

«О нашей спецоперации знал ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично», — заявил глава СБУ Малюк.

СБУ задержала силовика из охраны Зеленского по подозрению в госизмене
Политика
Владимир Зеленский

У задержанных провели обыски, во время них изъяты «соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности». Полковникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту) украинского УК. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. Их отправили под стражу.

Украинское издание «Страна», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, 6 мая сообщило о задержании начальника одного из департаментов Управления госохраны полковника Андрея Гука по подозрению в передаче секретной информации по охраняемым лицам (в том числе о президенте), а также сотрудника УГО, которому вменяют пособничество Гуку. Издание отмечало, что Гук считается близким к начальнику управления госохраны Сергею Рудю, по сведениям источников «Страны», он планировал сделать полковника своим заместителем.

7 мая «Страна» уточнила детали: Гука задержали в районе Киева Конча-Заспа, где у него есть частный дом, при обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО 24 февраля 2022 года, а также взрывные устройства. Второго полковника по фамилии Деркач (имени издание не приводит) задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху.

В середине апреля Зеленский подписал указ об увольнении замначальника УГО Тараса Гребенникова, который был назначен на пост вскоре после того, как ведомство возглавил Рудь.

УГО отвечает за охрану органов государственной власти и высших должностных лиц. Оно не входит в СБУ или МВД Украины и подчиняется непосредственно главе государства.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

Инвеst weekend РБК

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12+

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