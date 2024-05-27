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Военная операция на Украине ,  
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Times узнала детали покушения на Буданова агентами из охраны Зеленского

The Times: полковники из охраны Зеленского готовили убийство Буданова
Сюжет
Военная операция на Украине
Полковники из охраны Зеленского должны были сообщить координаты кортежа Буданова в Киеве для ракетного удара, пишет The Times. Песков ранее сомневался в правдивости заявления СБУ о задержании этих «агентов ФСБ»
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Валентин Огиренко / File Photo / Reuters)

Полковники из охраны президента страны Владимира Зеленского при подготовке убийства главы разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова должны были сообщить российской стороне координаты для ракетного удара, сообщает The Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера украинской контрразведки.

В Киеве в подвале был организован центр управления беспилотниками. Его оператор должен был сообщить некоему «куратору» координаты автоколонны с черной Toyota Land Cruiser и черным микроавтобусом — в таком кортеже ездит Буданов. По этому месту должны были нанесли удар баллистической ракетой. Затем дрон должен был зафиксировать последствия атаки и при необходимости сбросить гранаты на тех, кто выжил или пытался помочь после удара. Источник газеты добавил, что планировался второй удар для уничтожения служб экстренной помощи. Атака была запланирована на начало мая.

По словам собеседника издания, организаторы атаки — два полковника из охраны Зеленского — Андрей Гук (уроженец России) и Александр Деркач — и еще один человек, «работавший на ФСБ». За ними следили несколько месяцев. По данным украинских спецслужб, президент и глава СБУ Василий Малюк также были в числе возможных целей группы.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ.

О задержании двух полковников управления госохраны (УГО) СБУ сообщила 7 мая. По ее данным, их завербовали до начала военной операции на Украине, они «сливали» ФСБ секретные данные. «Страна» сообщала, что речь шла о Гуке, начальнике одного из департаментов УГО, и Деркаче. Первого задержали в Киеве, второго — в Сумской области, куда он уехал к родственникам на Пасху.

Комментируя это сообщение СБУ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усомнился, что информацию спецслужбы можно воспринимать как «правдивую».

СБУ сообщила о задержании готовивших покушение на Зеленского офицеров
Политика
Фото:SBUkr / Telegram

Арестованные полковники признали вину, пишет Times. Кроме того, они сообщили детали о попытке взять Зеленского в заложники в начале конфликта России и Украины: захваченный президент должен был записать видеообращение со словами о необходимости капитуляции, в противном случае его бы убили.

Один из полковников в то время также предлагал другим телохранителям сложить оружие в случае прихода российских войск.

По данным Times, Гуку платили $3 тыс. в месяц и дополнительно $1 тыс. выделяли на поездки по приказам. Деньги он получал в Европе, куда ездил к своей семье. Деркач действовал ради выгоды и возможного карьерного роста, который ему бы обеспечил старший по статусу Гук, сообщили газете.

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Кирилл Буданов разведка Украина Владимир Зеленский покушение
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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