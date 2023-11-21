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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский рассказал о «пяти-шести» покушениях

Владимир Зеленский рассказал о «пяти-шести» покушениях
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины заявил, что с февраля 2022 года пережил не менее пяти попыток покушения
Владимир Зеленский (слева)
Владимир Зеленский (слева) (Фото: John Moore / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала российской военной операции пережил не менее пяти покушений на свою жизнь. Об этом он рассказал в интервью The Sun.

«Я не знаю точно, но думаю что было не меньше пяти-шести [попыток покушения]», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента Владимира Путина, Зеленский ответил: «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю».

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Владимир Зеленский

После начала боевых действий пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва опровергает сообщения о планах российских властей убить Зеленского.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в мае после атак украинских беспилотников на Кремль заявил, что не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения президента Владимира Зеленского и его команды. Песков называл эту атаку «попыткой проведения террористического акта против главы российского государства».

В середине января газета The Independent опубликовала выдержки из книги американского журналиста и публициста Криса Уиппла «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома», в которой он пишет, что директор ЦРУ Уильям Бернс перед началом военных действий на Украине ездил в Киев, чтобы предупредить Зеленского об угрозе покушений.

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Украинская сторона заявляла, что президент пережил более десятка покушений с февраля 2022 года. Уиппл утверждал, что как минимум два из них удалось предотвратить благодаря разведданным, которые Бернс передал Зеленскому во время поездки в Киев.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

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