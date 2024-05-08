Кремль усомнился в правдивости данных СБУ о покушении на Зеленского

СБУ заявило о задержании двух полковников госохраны, которые, по версии Киева, сотрудничали с ФСБ и готовили покушение на Зеленского, Буданова и Малюка

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Информации украинских спецслужб, которые сообщили о задержании покушавшихся на жизнь президента Украины Владимира Зеленского, доверять не стоит, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал журналистам данные контрразведки и Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании двух полковников, которые по заданию ФСБ готовили покушения на украинских руководителей.

«В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ», — сказал он (цитата по ТАСС).

Более подробно на эту тему он высказываться не стал.

Контрразведка и СБУ сообщали о захвате двух полковников управления госохраны (УГО), которые, по заявлению украинских силовиков, работали на ФСБ России и участвовали в подготовке покушений на представителей украинского руководства, в том числе на Зеленского, главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка.

Офицеры, как заявили в Киеве, были завербованы российской стороной до начала военной операции. По информации СБУ, на роль исполнителя покушения они искали военных, приближенных к охране президента, «которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить».

Украинское издание «Страна» сообщило о задержании начальника одного из департаментов Управления госохраны полковника Андрея Гука по подозрению в передаче секретной информации по охраняемым лицам (в том числе о президенте), а также сотрудника УГО, которому вменяют пособничество Гуку. Издание отмечало, что Гук считается близким к начальнику управления госохраны Сергею Рудю. По сведениям источников «Страны», он планировал сделать полковника своим заместителем.

При обыске у задержанных изъяли «соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности». Полковникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту) украинского Уголовного кодекса. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы. Их отправили под стражу.