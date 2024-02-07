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Война санкций ,  
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В Совфеде попросили Минфин подготовить ответ на изъятие активов России

Журавлев: Совфед просит Минфин подготовить ответ на использование активов России
Сюжет
Война санкций
Николай Журавлев
Николай Журавлев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Евросоюз всерьез прорабатывает сценарий обложения налогом доходов от замороженных российских активов, поэтому Совет Федерации просит Минфин подготовить ответные меры и быть готовым представить соответствующий законопроект.

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев на заседании верхней палаты, передает корреспондент РБК.

Он напомнил, что в конце января в ЕС предложили обложить налогом, «то есть по факту конфисковать», доходы от российских активов, заблокированных за рубежом.

Москва понимает, что этот сценарий прорабатывается всерьез, поэтому, если ЕС решится на это, должна быть готова мгновенно принять ответные меры, считает парламентарий. По мнению Журавлева, они должны быть «действенными и чувствительными».

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«У нас накопились большие суммы на счетах типа С, принадлежащих в том числе инвесторам из недружественных стран, и они тоже в качестве ответной меры в случае решения Европы могут и должны быть обложены соответствующим налогом», — сказал Журавлев.

«Поэтому мы считаем правильным просить Минфин разработать соответствующий законопроект и быть в полной готовности его принять. Первыми мы, конечно, не будем, но в качестве ответа мы должны быть на это готовы», — сказал вице-спикер Совфеда.

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По данным Европейской комиссии, после начала военной операции на Украине в странах G7, ЕС и Австралии заблокировано более €269 млрд активов Центробанка России, из них €200 млрд находится в основном в бельгийской Euroclear. Российский Минфин в 2022 году оценил общий объем замороженных активов страны в $300 млрд.

В Киеве и на Западе неоднократно звучали призывы направить замороженные средства России на возмещение ущерба Украине от боевых действий (Киев в феврале 2024 года оценил его в $1 трлн). Тогда же страны ЕС утвердили механизм, согласно которому налоги на доходы (windfall tax) от этих активов будут использованы для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд, принятой на период с 2024 по 2027 год.

Президент России Владимир Путин назвал попытки Запада изъять активы страны «воровством», а их блокировку — незаконной. Кремль заявил, что страна будет оспаривать любую форму изъятия активов в судах.

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Теги
Совет Федерации российские активы конфискация ЕС
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