В ЕС не поддержали идею использовать активы России в качестве залога

В ЕС не поддержали идею об использовании активов России как залога под финансирование Украины из-за отсутствия «юридических оснований и опасений отказов инвесторов от евро», пишет Reuters. Москва считает такие попытки незаконными

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Бельгия предложила странам Большой семерки (G7) использовать замороженные активы Центробанка России в качестве залога для восстановления Украины, однако эта идея не получила большой поддержки в ЕС, пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

В ЕС выступили против идеи Бельгии из-за отсутствия «юридических оснований для ареста суверенных активов другой страны и опасений отказов инвесторов от евро», пишет Reuters. По словам чиновников, которые приводит агентство, такой сценарий также может спровоцировать «крах бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранятся российские деньги, и его спасение может быть очень дорогостоящим».

«Что мы знаем, так это то, что использование активов в качестве обеспечения сопряжено с теми же юридическими, экономическими и финансовыми проблемами, что и конфискация, и большинство юридических ведомств стран G7 так считают», — приводит агентство слова одного европейского чиновника.

«Использование актива в качестве залога означает владение активом, поэтому в данном случае его конфискуют», — сказал другой чиновник. Четыре других европейских чиновника, близких к этому вопросу, согласились с этой точкой зрения, пишет Reuters.

Об идее использования российских активов для восстановления Украины стало известно 3 февраля. Financial Times писала, что западные страны могут предложить Москве добровольно оплатить эти долги, а в случае ее отказа — конфисковать средства.

По данным Европейской комиссии, после начала военной операции на Украине в странах G7, ЕС и Австралии заблокировано более €269 млрд активов Центробанка России, из них €200 млрд находится в основном в бельгийской Euroclear. По оценке российского Минфина на 2022 год, размер замороженных активов составлял порядка $300 млрд.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко оценил ущерб стране от военных действий в $1 трлн. На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные средства России на возмещение этого ущерба. В феврале 2024 года страны ЕС утвердили механизм, согласно которому налоги на доходы (windfall tax) от этих активов будут использованы для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд, принятой на период с 2024 по 2027 год.