Захарова призвала НАТО созвать саммит из-за статьи о Nord Stream

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала НАТО за бездействие в связи со статьей лауреата «Пулитцеровской премии», американского журналиста Сеймура Херша, который опубликовал расследование о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Где натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте <...> Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами», — заявила Захарова, спросив, когда соберется «экстренный саммит НАТО для разбора ситуации».

8 февраля Херш опубликовал расследование, в котором, ссылаясь на анонимный источник, заявил, что подрыв на газопроводах был совершен американскими водолазами при содействии Норвегии. Он отметил, что эта операция вызвала споры в командовании вооруженных сил США и в окружении президента Джо Байдена.

На просьбу прокомментировать данные анонимного источника представитель Белого дома Эдриенн Уотсон сказала, что расследование — «ложь и полная выдумка». Представитель Центрального разведывательного управления Тэмми Торп также заявила, что приведенные Хершем утверждения «полностью и абсолютно ложные».

27 сентября 2022 года компания-оператор «Северных потоков» Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Некоторые участки труб были полностью разрушены. Расследованием случившегося занимаются Германия, Дания и Швеция.

Президент Владимир Путин назвал виновными в случившемся «англосаксов». Он заявил, что они «перешли к диверсиям», организовав взрывы на международных газовых магистралях. «Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — подчеркнул российский лидер.