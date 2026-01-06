 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

ЦРУ назвало Трампу кандидатов на руководство Венесуэлой после Мадуро

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Доклад ЦРУ убедил Трампа не поддерживать лидеров оппозиции Венесуэлы, в том числе нобелевского лауреата Мачадо, после потери власти Мадуро, пишет WSJ
Делси Родригес (в центре)
Делси Родригес (в центре) (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Американская разведка пришла к выводу, что ближайшие соратники Николаса Мадуро лучше всего подходят для руководства временным правительством в Венесуэле и способны обеспечить стабильность в случае потери им власти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Доклад ЦРУ был представлен президенту Дональду Трампу и узкому кругу чиновников администрации за недели до военной операции США в Венесуэле. В нем не говорилось, как именно Мадуро может лишиться должности, но авторы предприняли попытку оценить ситуацию в стране.

Аналитики пришли к выводу, что лидеры оппозиции — Эдмундо Гонсалес, которого многие считают фактическим победителем выборов 2024 года, и нобелевский лауреат Мария Корина Мачадо не справятся с обеспечением легитимности и контролем над силовыми структурами.

Politico назвало четыре требования Трампа к сменщице Мадуро
Политика
Делси Родригес

Отчет разведки повлиял на решение Трампа поддержать не Мачадо, а вице-президента Делси Родригес, которая 6 января принесла присягу в качестве временного президента Венесуэлы. В докладе говорилось, что Родригес и два других высокопоставленных чиновника способны «поддерживать порядок» в стране. Имен других возможных кандидатов источники WSJ не назвали, но, по данным газеты, речь может идти о министре внутренних дел Диосдадо Кабельо и министре обороны Владимире Падрино Лопесе.

Эксперты по Латинской Америке ранее предупреждали, в том числе и во время первого срока Трампа, что свержение Мадуро без «достойной замены» может привести к усилению преступных групп, что, в свою очередь, выльется в к кризис безопасности в стране. Профессор Тулейнского университета Дэвид Смилт назвал «магическим реализмом» возможность прихода к власти Мачадо. По мнению аналитика, лучший вариант — призвать Родригес инициировать выборы, но проблема заключается в том, что, похоже, «никто в США активно не участвует в переговорах».

Администрация Трампа постоянно меняет свою позицию относительно сотрудничества с Родригес, отмечает WSJ. И. о. президента изначально заявила, что США совершили по отношению Венесуэлы акт агрессии, но позднее дала понять, что готова сотрудничать с Вашингтоном и провела переговоры с госсекретарем Марко Рубио.

Николас Мадуро, который вместе с женой 5 января предстал перед судом в США по обвинению в «наркотерроризме», заявил, что остается президентом Венесуэлы.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп ЦРУ США Венесуэла Делси Родригес Николас Мадуро
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
