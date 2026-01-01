Эксперты расшифровали файл из дрона, летевшего на резиденцию Путина

Экспертиза одного из украинских дронов подтвердила, что атака планировалась на территории резиденции Путина, сообщили в Минобороны и пообещали передать эти данные США. Киев опровергает, что планировал удар

Фото: Минобороны России

В ходе технической экспертизы навигационной системы одного из украинских дронов, сбитых 29 декабря в Новгородской области, удалось извлечь файл с полетным заданием и его расшифровка показала, что конечной целью атаки беспилотников был один из объектов на территории резиденции президента Владимира Путина, сообщает Минобороны.

«Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне», — добавили в ведомстве.

Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать дронами резиденцию Путина, рассказал в конце декабря глава МИД Сергей Лавров. По его словам, для атаки Киев использовал 91 беспилотник, все они были уничтожены. Резиденция не получила повреждений, пострадавших нет, указывал начальник зенитных ракетных войск ВКС Александр Романенков.

Дроны, пытавшиеся атаковать резиденцию Путина, взлетели из Сумской и Черниговской областей Украины, указывали в Минобороны. Ведомство также опубликовало карту траектории их полета и места уничтожения.

Москва ответит на действия Украины, не планирует выходить из диалога с США о мире, но пересмотрит свою переговорную позицию, говорил Лавров. Киев опроверг свою причастность к атаке.

Президент США Дональд Трамп сказал, что про произошедшее ему рассказал Путин. Подобные действия Киева были бы «очень плохими» и «сейчас неподходящее время для всего этого», отмечал американский лидер. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призывала не верить заявления Москвы об попытке Киева атаковать резиденцию российского лидера. ЦРУ, по данным The Wall Street Journal, не нашла подтверждений произошедшего.