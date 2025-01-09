Песков заявил об отсутствии запроса от Трампа на разговор с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал никаких запросов со стороны избранного президента США Дональда Трампа на разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РБК.
«Нет, никаких запросов не было. Но, с другой стороны, по понятным причинам, наверное, конечно, было бы целесообразнее дождаться вступления [Трампа] в должность», — сказал Песков.
«В случае, если после вступления в должность политическая воля к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать. Он неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и необходимости этого диалога», — добавил пресс-секретарь.
Трамп заявлял о возможности встречи с Путиным после своей инаугурации 20 января в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, выразив обеспокоенность ситуацией на Украине.
Путин 19 декабря в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом. «Не знаю, когда мы встретимся. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, готов буду и к встрече», — сказал он.
На прямой линии Путин, отвечая на вопрос о диалоге с Киевом, отметил, что Москва «готова к переговорам и компромиссам». «Противная сторона отказалась от переговоров. А результатом переговоров всегда является компромисс», — подчеркнул он.
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