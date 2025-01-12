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Военная операция на Украине ,  
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Швейцария заявила о готовности принять встречу Трампа и Путина по Украине

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Военная операция на Украине
Швейцария готова принять встречу Трампа и Путина по Украине, если они об этом попросят, заявили в МИД страны. О подготовке встречи говорил Трамп, в Кремле ответили, что Путин открыт к контактам

Швейцария готова принять у себя встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, если они об этом попросят, передает Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», — сказал представитель швейцарского МИДа.

Сами швейцарские власти не намерены проявлять инициативу в этом вопросе, пишет газета. Швейцария является лишь одной из списка стран, готовых принять встречу политиков, отмечает издание.

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Владимир Путин

Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности провести переговоры с Путиным, в том числе чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. И до, и после победы на президентских выборах республиканец заявлял о цели организовать переговоры между Москвой и Киевом.

10 января Трамп заявил, что Путин выразил желание провести встречу с ним, и сейчас к ней идет подготовка. Когда и где может пройти мероприятие, он не уточнил.

В Кремле за день до этого, 9 января, отмечали, что не получали никаких запросов со стороны Трампа по поводу разговора с Путиным. На новое заявление избранного президента США там ответили, что Путин не раз говорил об открытости к контактам с иностранными лидерами, в том числе с Трампом. Для такого диалога никаких условий не требуется, только политическая воля и обоюдное желание, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конкретики пока по-прежнему никакой нет, исходим из обоюдной готовности к встрече; по всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, уже будут какие-то движения», — отмечал он.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.

В Швейцарии летом 2024 года прошел первый «саммит мира» по Украине, Россию на него не пригласили, хотя Москва исключала участие в нем и при наличии приглашения.

Власти России исключали участие в «саммите мира» на основе украинской «формулы мира». В Москве настаивают на урегулировании конфликта на своих условиях: признание в составе России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, вывод оттуда украинских войск, закрепленный отказ Украины от вступления в военные альянсы и снятие санкций. Эти условия Путин озвучил накануне первого «саммита мира». В Киеве сочли эту инициативу ультиматумом.

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Дональд Трамп

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