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Пентагон сообщил о состоянии министра Остина, у которого нашли рак

Пентагон: министр Остин, у которого в декабре нашли рак, остается в больнице
В начале декабря у Остина выявили рак предстательной железы, ему провели простатэктомию. 1 января его госпитализировали с инфекцией мочевыводящих путей. Глава Пентагона в хорошем состоянии, но остается в больнице
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Violeta Santos Moura / Reuters)

Министр обороны США Ллойд Остин остается в больнице, дата его выписки еще неизвестна, сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

«Министр Остин в настоящее время остается госпитализированным в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии», — сказано в сообщении.

В начале декабря у главы Пентагона выявили рак простаты на ранней стадии. 22 декабря Остину провели «минимально инвазивную хирургическую процедуру» — простатэктомию (удаление части или всей простаты) — под общим наркозом, на следующий день он вернулся домой.

Остину 70 лет, он занял пост главы Пентагона в январе 2021 года. Министр стал первым афроамериканцем, возглавившим военное ведомство страны.

Однако 1 января глава Минобороны был повторно госпитализирован в центр из-за осложнений, «включая тошноту с сильной болью в брюшной полости, бедре и ноге». У него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии. Днем ранее Пентагон сообщил, что министр более не находится в этом отделении, но остается в больнице.

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Джо Байден и Ллойд Остин

На время, пока Остин был в больнице, часть его полномочий передали заместителю Кэтлин Хикс, она исполняла их до вечера 5 января.

Politico писало, что о госпитализации Остина в течение четырех дней не сообщалось руководству страны, в том числе президенту США Джо Байдену и его администрации. Сам министр 7 января сообщил, что ему следовало бы должным образом проинформировать общественность о своей госпитализации. Райдер отмечал, что Пентагон после произошедшего работает над улучшением процедур уведомления, в том числе Белого дома и конгресса.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби указывал, что Остин останется на своем посту, несмотря на данный инцидент.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ллойд Остин Пентагон Здоровье госпитализация
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Пентагон сообщил о состоянии попавшего в больницу министра обороны Остина
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