После авиаударов западной коалиции хуситы начали массовый запуск ракет

Ранее хуситы уже предпринимали попытки поразить ракетами цели на территории Израиля, а также торговые и военные суда, связанные с Израилем и США в Красном море

Вооруженные силы Йемена после начала авиаударов западной коалиции начали массовый запуск ракет класса «земля-земля», передает Al Mayadeen.

Наносить удары по объектам, связанным с хуситами в Йемене начали США и Великобритания. Для нанесения ударов по Йемену Соединенные Штаты используют бомбардировщики и крылатые ракеты «Томагавк», передает CNN. Взрывы прозвучали в столице Йемена Сане и портовом городе Ходейда.

Вооруженные силы Йемена, подконтрольные движению хуситов, ранее применяли ракеты «земля-земля» для попыток нанесения ударов о Израилю на фоне войны в секторе Газа. Одна из наиболее массовых подобных атак произошла 1 ноября. Йеменская сторона тогда объявила, что продолжит наносить удары, пока «не прекратится израильская агрессия в секторе Газа».