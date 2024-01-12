После авиаударов западной коалиции хуситы начали массовый запуск ракет
Вооруженные силы Йемена после начала авиаударов западной коалиции начали массовый запуск ракет класса «земля-земля», передает Al Mayadeen.
Наносить удары по объектам, связанным с хуситами в Йемене начали США и Великобритания. Для нанесения ударов по Йемену Соединенные Штаты используют бомбардировщики и крылатые ракеты «Томагавк», передает CNN. Взрывы прозвучали в столице Йемена Сане и портовом городе Ходейда.
Вооруженные силы Йемена, подконтрольные движению хуситов, ранее применяли ракеты «земля-земля» для попыток нанесения ударов о Израилю на фоне войны в секторе Газа. Одна из наиболее массовых подобных атак произошла 1 ноября. Йеменская сторона тогда объявила, что продолжит наносить удары, пока «не прекратится израильская агрессия в секторе Газа».
В Йемене уже более десяти лет сохраняется напряженная политическая обстановка. В 2011-м в ходе «арабской весны» был свергнут президент Али Абдулла Салех. С 2014 года в Йемене длится гражданская война. Тогда хуситы (относятся к мусульманам-шиитам) взяли под контроль столицу страны Сану, а в следующем году объявили о захвате власти. Суннитские партии из Южного Йемена не признали захват власти хуситами, которые контролируют север. Суннитов поддерживает Саудовская Аравия. Движение хуситов поддерживается Ираном.
Йемен находится на побережье Красного, Аравийского морей и Аденского залива.