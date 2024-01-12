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После авиаударов западной коалиции хуситы начали массовый запуск ракет

После авиаударов западной коалиции по Йемену хуситы начали массовый запуск ракет
Ранее хуситы уже предпринимали попытки поразить ракетами цели на территории Израиля, а также торговые и военные суда, связанные с Израилем и США в Красном море

Вооруженные силы Йемена после начала авиаударов западной коалиции начали массовый запуск ракет класса «земля-земля», передает Al Mayadeen.

Наносить удары по объектам, связанным с хуситами в Йемене начали США и Великобритания. Для нанесения ударов по Йемену Соединенные Штаты используют бомбардировщики и крылатые ракеты «Томагавк», передает CNN. Взрывы прозвучали в столице Йемена Сане и портовом городе Ходейда.

США и Британия нанесли удары по Йемену
Политика
Фото:Mass Communication Specialist 1st Class Eric Garst / U.S. Navy / Getty Images

Вооруженные силы Йемена, подконтрольные движению хуситов, ранее применяли ракеты «земля-земля» для попыток нанесения ударов о Израилю на фоне войны в секторе Газа. Одна из наиболее массовых подобных атак произошла 1 ноября. Йеменская сторона тогда объявила, что продолжит наносить удары, пока «не прекратится израильская агрессия в секторе Газа».

В Йемене уже более десяти лет сохраняется напряженная политическая обстановка. В 2011-м в ходе «арабской весны» был свергнут президент Али Абдулла Салех. С 2014 года в Йемене длится гражданская война. Тогда хуситы (относятся к мусульманам-шиитам) взяли под контроль столицу страны Сану, а в следующем году объявили о захвате власти. Суннитские партии из Южного Йемена не признали захват власти хуситами, которые контролируют север. Суннитов поддерживает Саудовская Аравия. Движение хуситов поддерживается Ираном.

Йемен находится на побережье Красного, Аравийского морей и Аденского залива.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Йемен хуситы США
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