Удары США и Великобритании по Йемену. Карта

США и Великобритания отчитались об ударах по позициям хуситов в Йемене из-за нападений повстанцев на торговые суда. Куда пришлись удары — в инфографике РБК

США и союзники нанесли удары по более чем 60 целям: ими стали радары, системы ПВО, склады и места запуска беспилотников и ракет, сообщили в американском центральном командовании.

Представители хуситов заявили, что удары пришлись по нескольким объектам в Йемене, передавал CNN. В их числе — авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Саны, район рядом с международным аэропортом Ходейда на западе Йемена, база хуситов в провинции Саада на севере страны, международный аэропорт Таиз на юго-западе.

Россия запросила заседание Совбеза ООН. Иран назвал удары по хуситам в Йемене произволом и нарушением суверенитета страны.

Вашингтон и Лондон нанесли удары при поддержке коалиции, которую собрали в конце прошлого года для защиты судоходства в Красном море от участившихся атак хуситов. Повстанцы пообещали продолжить атаковать суда, несмотря на удары США и союзников по их позициям.